Parrinello ha un Diavolo per capello: Rossoneri in Paradiso. Leoni domati e le Finals sono conquistate

Non è riuscito il miracolo scudetto alla Cbs ma quella che si conclude oggi è una regular season da incorniciare: una stagione che dopo la sconfitta alla prima giornata non ha più visto i rossoneri cadere fino alla penultima partita che ha fatto svanire il sogno contro il Cenisia. Quest'oggi però la pressione era tutta sulle spalle della Saviglianese, una pressione che la Cbs ha alimentato dopo un primo tempo chiuso 2-1 grazie a Lika e Parrinello col pareggio momentaneo di Riggi. Dopo 45' infatti il Diavolo era virtualmente primo in virtù del pareggio dei Maghi a Novi. Nei secondi...

