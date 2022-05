Un gol nel secondo tempo dal sapore di salvezza: Pinna fa sorridere Oroso

Tra i due litiganti, non la spunta nessuno: finisce 2-2 la gara d'andata dei playout tra Bollatese-Pro Novate. La formazione di casa entra benissimo in partita, andando a metterci la firma dopo 4' con il difensore Rudi. Rispondono gli ospiti con un bellissimo gol dal limite di Gorni (13'). Di nuovo padroni di casa in vantaggio, con un rigore concesso e realizzato da Canestrini (39'). Ma è il secondo tempo il regno degli ospiti: Bollatese un po' tra le nuvole a centrocampo, ci pensa il colpo di Pinna dopo 10' a pareggiare i conti. Un risultato che, sicuramente, non fa gioire i ragazzi di Chiappini, costretti...

