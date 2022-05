Zappalà infrange i sogni del Vanchiglia e firma la passerella biancoceleste

La passarella albiceleste è servita. L’Alpignano, a campionato ormai vinto, conquista anche l’ultimo scontro diretto con il Vanchiglia, con i granata che, complice la vittoria del Venaria sul Sanmauro, perdono così la possibilità di partecipare alle fasi finali. Fa sicuramente scalpore vedere la vincitrice del Super Oscar fuori dalle prime due posizioni in classifica, soprattutto se si considera che il gruppo di Di Girolamo ha dimostrato ancora una volta di non aver nulla da invidiare alla capolista. I biancocelesti di Raffaele Lapiccirella però sanno soffrire, ma soprattutto sanno colpire al momento giusto, come quando con uno strappo Lamaj si guadagna...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con