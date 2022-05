Sotto di un uomo, fa doppietta e ipoteca la salvezza

Il blitz perfetto. L'AlbinoGandino si aggiudica il primo round della sfida salvezza sbancando il Comunale Ferrario di Merate ai danni dell'Academy Brianza Olginatese. Una vittoria mai in discussione da parte dell'undici di Minelli capace di legittimare dopo il vantaggio di Andrea Gusmini al 21' del primo tempo (tra le proteste locali per un dubbio fuorigioco) il successo con la doppietta di Davide Benzoni, autentico trascinatore dei bergamaschi, nella seconda frazione (8' e 22' su calcio di rigore). Per i lecchesi un passivo pesante e lo spettro della retrocessione che è vicino: sabato in Val Seriana servirà una vera impresa (servono...

