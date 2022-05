Valtorta à la Theo Hernandez: la decide un terzino

Un ispiratissimo Pietro Valtorta si carica sulle spalle il Biassono e con un bel gol decide il match d'andata dei playoff contro gli ospiti del Bovisio Masciago. I rossoblù si impongono per lunghi tratti della partita ma nel primo tempo non basta un reiterato possesso palla e le incursioni del terzino sinistro per passare in vantaggio. Bisogna quindi aspettare la ripresa per la rete che sblocca l'incontro: Valtorta, classe 2004, si infila con una progressione palla al piede tra le fila della difesa avversaria e dopo un dribbling sul limite dell'area trafigge il portiere ospite con un bel tiro di mancino. LA...

