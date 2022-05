Ufficializzati gli accoppiamenti: ecco i quarti di Under 19, Under 16 e Under 14

È arrivato il tempo dei quarti di finale ed è arrivata l'ufficialità degli abbinamenti. Se per l'Under 19 non c'era alcun dubbio su quando, dove e chi. Sulle altre due categorie invece qualche dubbio a livello burocratico/interpretativo c'era e ora è stato sciolto.

Sull'Under 16 si aspettava il verdetto del Giudice Sportivo sulla questione Morevilla. I cuneesi non presentandosi per la seconda partita consecutiva sono incappati nell'esclusione dal campionato col relativo annullamento di tutti i risultati conseguiti nell'arco della stagione. Poco male per chi aveva -1 in classifica, peggio va per i calcolatori. Perché togliendo il Morevilla cambiano le medie punti di Bra e Cheraschese in confronto alle altre prime e seconde.

Diversa la questione legata all'Under 14 dove il regolamento va "interpretato". Abbiamo spiegato a pagina 33 la questione spareggio o classifica avulsa tra Derthona e Sisport. Il Comitato l'ha risolta premiando la Sisport.

Sabato alle 15:00 cominceranno i quarti per quanto riguarda le categorie di Under 19 e Under 16, mentre per gli Under 14 l'appuntamento è domenica alle 14:30.

ECCO GLI ABBINAMENTI

UNDER 19

Alpignano-Biellese

Volpiano-Venaria

Accademia Borgomanero-Cbs

Saviglianese-Chisola

UNDER 16

Cheraschese-Bra

Lascaris-Chieri

Asti-Volpiano

Alpignano-Accademia Borgomanero

UNDER 14

Alpignano-Sparta Novara

Gassino SR-Verbania

Chieri-Lascaris

Chisola-Sisport

Oltre ai playoff, è uscito anche il calendario playout. Appuntamento per sabato pomeriggio in Under 19 e Under 16; Under 15 e Under 17 giocheranno domenica 22 maggio alle 10:30 e per l'Under 14 domenica 22 alle 15:30.

PLAYOUT

UNDER 19

Rosta-Collegno Paradiso

Pedona-vincente Garino/Busca

Area Calcio-Albese

Cenisia-Real Orione

Mirafiori-Novese

UNDER 17

Verbania-Arona

Borgaro-Venaria

Bsr Grugliasco-Collegno Paradiso

UNDER 16

Crescentinese-Città di Cossato

Caselle-PDHAE

Bruinese-Bsr Grugliasco

Monregale-Fossano

UNDER 15

Gassino-RG Ticino



Ciriè-Charvensod

Vanchiglia-Orbassano

Giovanile Centallo-Nichelino

Bacigalupo-Casale

UNDER 14

Sanmartinese-Città di Cossato

Casale-Borgosesia

Rosta-Bruinese

Saviglianese-Caraglio