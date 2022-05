«Piango perché gliel'avevo promesso: la vittoria è per Stefano Borla»

Le emozioni che può regalare questo sport sono incredibili. Chiedete a Marco Masera, ragazzo poco più che trentenne che al fischio finale di Chisola-Pedona è scoppiato in lacrime. Un pianto vero, ricco di tante cose da dire e magari mai dette: da un grazie a chi purtroppo non c'è più ma ha sempre creduto in lui a un urlo per scacciare tutti i cattivi pensieri arrivati dopo qualche sabato difficile. Alla fine della fiera Masera, capitan Geraci e tutto il Chisola ce l'hanno fatta: sono i campioni del girone D e la concorrenza di Pinerolo, Cheraschese e Cuneo è stata sbaragliata.

L'ultima di campionato non è mai stata in discussione e i vinovesi sono riusciti a portare a casa il titolo grazie a un 6-0 rotondo e ricco di spunti positivi. Stessi spunti positivi emersi dalle parole di Masera e Toni Geraci nel post partita, orgogliosi del proprio gruppo e pronti ad affrontare le insidie della fase finale a partire dal quarto di finale contro la Saviglianese. La strada è tracciata, ora bisogna percorrerla.