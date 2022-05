Due perle e un gol al volo da centrocampo valgono la salvezza

Il Bresso soffre, va sotto per due volte, ma si rialza sempre e conquista la salvezza vincendo 2-3 in casa del Lissone. Dopo un quarto d’ora di blackout generale, in cui Bonoldi su punizione porta meritatamente avanti i brianzoli, Miceli fa 1-1 in pallonetto e risveglia i milanesi, che combattono ad armi pari con un avversario bisognoso di una vittoria da tre gol di scarto. Necessità evidente sia nel primo che nel secondo tempo, dove in avvio sono ancora i padroni di casa a passare in vantaggio con la perla di Orellana, ma la doppia sfida dei playout ha un...

