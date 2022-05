La manita alpiceleste si abbatte sulla Biellese: bianconeri travolti 5-2

La valanga alpi-celeste non si ferma più. L’Alpignano di Raffaele Lapiccirella approfitta di un primo tempo da urlo, travolgendo la Biellese e mettendo il risultato in ghiaccio già nei primi venti minuti. Prima della mezz’ora infatti il risultato diceva 4-0 per il gruppo di Lapiccirella. E dire che i padroni di casa avevano rischiato di compromettere tutto con il rigore sparato alle stelle di Critelli, ma sia il bomber che l’intera squadra hanno saputo reagire alla grande. Proprio Critelli e Lamaj hanno infatti siglato entrambi una doppietta, innescati dai cioccolatini da calcio da fermo di Andrei e del solito Zappalà....

