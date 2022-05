Rossi in versione "Pablito": tripletta e Cenisia ancora vivo

Sarà Cenisia–Novese la "finale" per mantenere la categoria Juniores regionale alla luce delle due vittorie ottenute rispettivamente per 4-1 e 3-1 su Real Orione e Mirafiori, le quali salutano dunque i regionali e retrocedono ai provinciali nella prossima stagione. Il Cenisia di Curcio, giunto a questo spareggio dopo la vittoria contro la allora capolista Cbs e dopo la disfatta di Castellazzo va sotto in via Revello contro un Real Orione venuto in casa delle violette per cercare subito il vantaggio e coprirsi per portarsi a casa la partita. Tuttavia, con pazienza e soprattutto con un super Matteo Rossi autore di...

