Un gol a dieci minuti dalla fine mette al sicuro il passaggio del turno

Cesare Marangi vuole ripartire alla grande e dopo il successo con i 2005 del Biassono punta a ripetersi con la Under 19. I rossoblù vincono anche in casa del Bovisio Masciago per 2-1 e si regalano il quarto di finale contro la Castanese. Un risultato maturato al termine di novanta minuti asfissianti, per intensità climatica e non solo, con i giallorossi furiosi per alcune decisioni arbitrali. Dopo aver aperto la contesa Pietro Valtorta la chiude alla sua maniera, nel mezzo anche un rigore sbagliato da Penati. La squadra di Finazzi recrimina per gli episodi ma anche per la sfortuna, con...

