Il tacco viene respinto sulla linea, il tap in no: è vantaggio nella semifinale d'andata

Termina 0-1 la semifinale d’andata tra Calvairate e Accademia Pavese. Blitz dei ragazzi di Mulazzi, che piazzano il colpo nei minuti finali della seconda frazione e beffano i ragazzi di Curioni, che avrebbero meritato quantomeno il pari, nonostante le belle parate di Silva e i tentativi ben neutralizzati da Brandi. Un approccio alla partita giusto per entrambe le squadre che non si scoprono e cercano di giocare all’insegna dell’equilibrio. I baricentri di entrambe le compagini si alzano e si abbassano in fase di possesso e di non possesso con i tempi giusti. La seconda frazione è caratterizzata da lunghe pause...

