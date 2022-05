Sorteggiate le semifinali di Under 19, Under 16 e Under 14

Alle 20:05 di domenica sera si è saputo l'ultimo verdetto riguardante l'Under 14 ed è stato strappato l'ultimo bigliettino da mettere nell'urna. L'Under 19, Under 16 e l'Under 14 hanno le loro 4 semifinaliste, non senza qualche sorpresa. Questa mattina in comitato è stato organizzato in streaming il sorteggio per le semifinali di andata e ritorno.

QUI IL REGOLAMENTO

Nell'urna ci sono andate le seguenti squadre, in virtù dei risultati del weekend. Presenti al sorteggio Gianni Comel della Cbs, Fabrizio Allasia della Saviglianese, Fabrizio Torta della Cheraschese e Enzo De Benedittis del Volpiano.

UNDER 19

UNDER 16

UNDER 14

ECCO GLI ABBINAMENTI

UNDER 19

Sabato 28 maggio alle 15:30 si disputerà:

A) Saviglianese-Alpignano

B) Volpiano-Cbs

Il ritorno il 4 giugno sempre alle 15:30. Orari stabiliti da regolamento, ma modificabili tramite variazioni come ha chiesto durante il collegamento Enzo De Benedittis.

UNDER 16

Sabato 28 maggio si disputerà:

A) Alpignano-Lascaris

B) Asti-Cheraschese

Il ritorno il 4 giugno sempre alle ore 15:30.

UNDER 14

Domenica 29 maggio si disputerà alle 15:30:

A) Chisola-Lascaris

B) Gassino-Alpignano

Il ritorno il domenica 5 giugno alle ore 15:30.