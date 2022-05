Questione fuoriquota, decisione presa anche in Juniores

Tra le tante ufficialità legate alla prossima stagione sportiva si parla ancora di fuoriquota. Al posto dei soliti Under legati al mondo delle prime squadre passiamo agli "Over" del mondo dell'Under 19: il tema delle regolamentazioni legate alle Juniores è stato uno degli argomenti di punta della riunione di sabato 14 maggio, con i vari Foschia e Scrofani che hanno illustrato la proposta che sarebbe stata presentata poi nel Consiglio Direttivo del Comitato Regionale. Ora che il numero esatto e le annate interessate sono state pubblicate si possono iniziare a fare i calcoli per la stagione 2022/23.

UNDER 19 REGIONALE

Per i campionati regionali si scala semplicemente di un'annata. I 2002 sono ufficialmente tagliati fuori dal contesto Juniores Regionale, mentre a ricoprire il ruolo di fuoriquota saranno i 2003. Sarà consentito alle varie società di schierare quattro calciatori fuoriquota nati dal 1 gennaio 2003, senza distinzione de dall'inizio o durante la partita. Una scelta in continuità con le direttive di quest'anno, dove il fuoriquota era il 2002 ma era possibile schierarne addirittura 6 durante la gara. Un ritorno alla "normalità" dopo due stagioni condizionate inevitabilmente dal Covid, con una decisione figlia del passaggio alle annate 2003 e 2004 da considerare come fuoriquota in Eccellenza e Promozione e che darà spazio all'ingresso graduale dei 2005 nel mondo della Juniores (anche grazie alla conferma del campionato Under 18, deliberato sempre durante la riunione del 14 maggio).

UNDER 19 PROVINCIALE

Così come è stato per quest'anno i fuoriquota del campionato provinciale saranno più "vecchi" rispetto ai corrispettivi regionali. La delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale parla di sei calciatori fuoriquota nati dal 1 gennaio 2002, con ragazzi che andranno verso il ventunesimo anno di età che potranno ancora giocare nella categoria Under 19. La scelta è stata di maggior manica larga, così com'era di manica larga la scelta di continuare a considerare fuoriquota nella Juniores Provinciale di questa stagione i calciatori nati nel 2001. Nessuna restrizione legata ai 2003, che potranno scendere in campo in numero, a quanto pare, illimitato. Forbice ampiamente allargata per i provinciali, che di fatto più che un campionato Under 19 rischia di diventare un campionato Under 21, dove chi può chiedere una mano a una prima squadra ricca di fuoriquota di valore potrà contare sull'apporto di ragazzi tra i 20 e i 21 anni.