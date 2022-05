Agostino alla Theo Hernandez, il Cenisia è salvo

Un tempo, una magia, questo è bastato al Cenisia di Curcio per portarsi a casa lo scontro salvezza in un playout delicatissimo dove la tensione era palpabile in campo e fuori. La magia in questione che ha risolto la partita è quella di Agostino al decimo della ripresa, quando ha deciso di intraprendere un’azione in solitaria con in testa un solo obiettivo, quello di portare in vantaggio i suoi e cosi è stato, lasciando intendere quale sarebbe stato poi l'epilogo finale del match. La Novese, giunta con le migliori intenzioni in casa delle violette, nonostante un ottimo avvio in entrambi...

