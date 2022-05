Ceschin sei una furia: il terzino goleador che manda all'inferno il Diavolo

"HA SEGNATO COL NUMERO 3! MATIAS! CESCHIN! MATIAS! CESCHIN! MATIAS! CESCHIN!"

Rimbombano ancora le pareti dell'Antonio Goia di Volpiano per il gol partita del numero 3 delle Foxes Matias Ceschin firmato a 2' della fine dei tempi regolamentari. Una vittoria 2-1 per i ragazzi di Santoro che avvicina il Volpiano alle Finals della categoria, ma i rossoneri di Filoni possono ancora giocarsi tutto in casa in virtù del gol in trasferta firmato da Alessio Nazeraj che aveva illuso i suoi, prima del pareggio di Sponzilli sempre nel primo tempo.

Superati Venaria e Accademia Borgomanero, Volpiano e Cbs si incontrano nella prima semifinale regionale in un match spettacolare, equilibrato, apertissimo e molto maschio sia in campo che fuori. Le Foxes di Santoro, con i favori dei pronostici, scesi in campo col collaudato 4-3-3 con Erriquez e Sponzilli a sostegno di Lauritano, i due interni di centrocampo Cavalla, uomo di muscoli e carisma, e Laurenti, pedina che si lancia negli inserimenti, e le due frecce esterne basse Savva e Ceschin a spingere come dei forsennati. Filoni non cambia schema confermando il 4-2-3-1 ma lancia nel tridente alle spalle di Linsalata, Parrinello dal primo minuto affiancato da Nazeraj e Vander Elst, le due ali che fanno spiccare il volo al Diavolo e che devono tenere impegnati i due terzini. Solita diga Lika-Ponziano davanti alla retroguardia a difesa di Hajdari composta da destra verso sinistra da De Iaco, Ferrando, Marfè e Alessandro.

Il Volpiano apre e chiude il primo tempo attaccando ma è costretto a rincorrere i rossoneri, andati avanti a metà prima frazione con Nazeraj, cresciuto sempre di più in questa stagione, e nel finale pareggiano i conti con un gol rocambolesco di Sponzilli che deve solo spingere in rete un gol facile facile. Nella ripresa la Cbs regge all'urto agonistico e fisico delle Foxes e, nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di De Iaco, va virtualmente in vantaggio con Ferrando, pescato però in offside. Col caldo e le forze che scarseggiano i biancoblù, o meglio, Ceschin, sale in cattedra e firma il gol vittoria che dà il là alla festa delle Volpi.

Il ritorno però, assicura Filoni, sarà una battaglia fino all'ultimo secondo.

Sul giornale in edicola lunedì una pagina completa dedicata alla semifinale.

IL TABELLINO

VOLPIANO-CBS 2-1

RETI (0-1, 2-1): 25' Nazeraj (C), 39' Sponzilli (V), 43' st Ceschin (V).