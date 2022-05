Con 3 gol in 26 minuti la salvezza è realtà per gli orange dei Gemelli del Gol

La finale dei play out del Girone A diventa una cavalcata trionfale per l'Oleggio, che sbaglia pochissimo sotto porta nel primo tempo e trova una meritata salvezza gestendo bene il ritorno del Verbania nella ripresa. Se c'è chi ha sbagliato poco, di contro c'è anche chi di errori ne ha fatti, e questa è stata la squadra di Domenico Vono, troppo molle in difesa nella prima mezz'ora ed anche poco precisa in attacco. C'è almeno un palo che grida vendetta, ma troppo volte si è calciato sul portiere avversario Russo. Gennaro Pisacane ed i suoi invece non hanno fallito l'appuntamento....

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con