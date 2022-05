Sette gol nel totale valgono la salvezza

Il Saronno conclude quanto aveva cominciato all'andata e, battendo 2-0 la Porlezzese, conquista la salvezza. Dopo un primo tempo a ritmi compassati e con pochi squilli, nella ripresa i ragazzi di Chiodini ingranano la marcia e segnano due bei gol con Meroni e Serenelli. Da segnalare per i padroni di casa la prestazione di capitan Viola, insuperabile in mezzo al campo. Dopo la vittoria netta nella gara d'andata per 1-5, i biancoazzurri non fanno scherzi e mantengono la categoria, a discapito della malcapitata Porlezzese, costretta a retrocedere ai Provinciali. MANCA LO SQUILLO Sin dai primi minuti si intuisce il copione...

