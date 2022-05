Un bolide allo scadere rimette tutto in parità nel duello playoff

Due lampi in una partita contratta e sostanzialmente bloccata decretano l'1-1 finale tra Castanese e Biassono. A passare in vantaggio al 38' sono i milanesi sull'asse Iemma-Donatiello, cross del primo e colpo di testa vincente del secondo. Gli ospiti pareggiano nel recupero della ripresa, al 46', con un bel tiro da fuori di Amadasi. Grazie al pari acciuffato in extra time i brianzoli al ritorno potranno anche pareggiare 0-0 e ottenere la promozione ai Regionali A in quanto i gol fuori casa valgono doppio. Le due squadre torneranno a sfidarsi sabato 4 giugno per sancire chi raggiungerà il grande traguardo...

