Entra nella ripresa e segna il gol che vale un posto in finale

Dopo 70 minuti di tira e molla, è la rete del subentrato Lukaj a sbloccare il punteggio e decretare la vittoria che manda il Rozzano alla finale per il titolo regionale, dove affronterà l'Accademia Pavese. La Trevigliese si è resa protagonista di qualche buon momento di gara, in cui ha saputo mettere in affanno la difesa avversaria con buoni spunti in fase di possesso e qualche guizzo sotto porta, ma troppo spesso nella ripresa si è fatta trovare sbilanciata sulle ripartenze trainate da Priore, De Angelis e Maiorana, una delle quali le è costato l'accesso alla finale. PRIMO TEMPO IN...

