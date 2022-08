Finalmente pubblicati i calendari 2022-23

Finalmente pubblicati dalla LND Piemonte e Valle d'Aosta i calendari per la stagione 2022-23 dei campionati Regionali, per il settore giovanile e per la Prima e la Seconda Categoria.

Per il settore giovanile, l'inizio dei campionati è fissato per il fine settimana del 17-18 settembre, si torna alla formula da 4 gironi composti da 14 squadre, anziché i 5 cinque dell'ultima stagione, previste due soste: per la pausa natalizia dal 18 dicembre al 22 gennaio e per quella pasquale il 9 aprile, la regular season si conclude con l'ultima giornata in calendario il 15-16 aprile.

Nel Girone B della Under 17 la detentrice Lascaris debutta a Hone, in casa del PDHAE, subito anche un classico al primo turno: Pro Eureka-Lucento (che si affronteranno a campi invertiti anche nella Under 15); esordio Regionale difficilissimo per il Beppe Viola ripescato che alla prima giornata ospiterà il Chieri in via Palatucci. Il Chisola campione Regionali in carica in due annate ospita il Canelli in Under 16 e il Caraglio in Under 15.

La Prima Categoria in campo l'11 settembre per la prima di campionato, già con i minuti nelle gambe per il primo turno di Coppa previsto per domenica 4 settembre. Si gioca fino al 23 aprile, più corta la pausa natalizia rispetto alle giovanili: il girone di andata si conclude il 18 dicembre, quello di ritorno inizia l'8 gennaio.

Nel Girone C il Barcanova subito impegnato sul difficile campo di Ciriè, mentre la Torinese va a Mathi; classico nel Girone D con Cenisia-Bacigalupo, il Mirafiori va invece a Collegno in casa dell'Olympic.

La Seconda Categoria inizia più tardi di tutte, si scende in campo domenica 25 settembre, invece la Under 19 Regionale, anche qui come nelle giovanili si torna alla formula con 56 squadre divise in quattro gironi, esordio in "trasferta" per i campioni in carica del Volpiano Pianese, ospiti del Caselle in via delle Fabbriche.

