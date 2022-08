Il calendario si saprà soltanto giovedì 1 settembre, due giorni prima dell'esordio in Coppa Lombardia, ma anche per l'Under 19 Fascia A è tempo di mettere sotto la lente di ingrandimento i cinque gironi, dai quali usciranno le due contendenti per il titolo regionale.GIRONE A Come sempre il Girone A si prospetta particolarmente ostico: i favori del pronostico non possono che averceli i campioni in carica del Morazzone. Alle spalle dei rossoblù, con più di un'ambizione di vittoria, il Club Milano: già nella passata stagione compagine pericolosa nonostante tutto, in questa i crociati potrebbero davvero agguantare...