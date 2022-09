Una parata di campioni: l'ultimo weekend della Dream Cup è una favola

Il SuperOscar è finito, la regular season è ormai vicinissima all'inizio ufficiale e a noi restano una carrellata di grandi giocate impresse nella mente. Sono stati 6 giorni intensi in corso Sicilia, dove il torneo dei tornei ha visto in cima a tutti per la prima volta il Venaria di Marco Ermanni, che dopo l'ottimo quarto di finale raggiunto la passata stagione può candidarsi al titolo regionale. Prima dell'ultimo atto dove i Cervotti hanno avuto la meglio sul Lucento va fatto un plauso alle quattro corazzate arrivate fino in fondo (Vanchiglia, Borgaro e appunto Lucento e Venaria) e che sabato...

