Orso ruggisce, i cervotti vincono il SuperOscar

Il Venaria è campione nella categoria Under 19 del SuperOscar, battuto in finale il Lucento 5-2 dopo i calci di rigore. Erano anni che il Venaria non alzava una coppa nel SuperOscar, ci sono riusciti i ragazzi di Marco Ermanni con una grande prova di cuore e di grinta portando avanti il risultato di 1-1 fino alla fine dei tempi regolamentari. Lucento che ai punti è stato sicuramente superiore ai propri avversari, non si ricordano grandi parate di Stefano Cuniberti, ma pesa parecchio l’errore in impostazione del numero uno da cui è derivato il gol del Venaria. Detto questo, bisogna...

