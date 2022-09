Merlino fa la sua magia: Marenzana ferma la big rossoblù. Scanavino domina ma sbatte su Caravaggio

Un esordio che Alessandro Merlino non dimenticherà così facilmente perchè - realisticamente - partire meglio non si poteva: la sua Ovadese soffre, ma non si sfalda dopo un forcing asfissiante del Lucento di Scanavino durato praticamente 80 minuti e neppure dopo il vantaggio rossoblù firmato da Cumpat e confezionato da un altro subentrato, Palumbo. I biancostellati da Ovada non sono venuti in gita e riescono a concretizzare l'unica vera e propria occasione da gol concessagli dal Lucento per un'ingenuità di Massari: la punizione a due di Marenzana è chirurgica e spegne la festa dei padroni di casa pareggiando a 5'...

