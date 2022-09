Un autogol e tre reti negli ultimi cinque minuti: alla fine è poker ospite

Il campionato si apre con il match tra Settimo Milanese e Universal; ad uscirne da vincitori sono i giallorossi con un bel 2-4. Per essere la prima uscita stagionale i ritmi tra le due compagini sono stati molto alti. Ad aprire le marcature sono stati i giallorossi con Casella nel primo tempo. Prima della fine del primo tempo, però, la zampata di Locatelli pareggia la situazione. Nella ripresa sono gli ospiti a salire in cattedra: Percuoco docet. Per lui un gol e un'accelerata che ha favorito un autogol. Il secondo gol dei padroni di casa è di Mangia che riaccorcia le...

