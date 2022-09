Tre rigori e un gol da VAR: le due potenze del girone danno subito spettacolo

Termina con uno spettacolare 2-2 il big match di Via Vismara tra la Calvairate di Curioni e la Vis Nova di Rampinelli. Bravi gli ospiti a tornare in partita nonostante siano andati in svantaggio due volte; bravi e sfortunati anche quelli di Curioni nel portarsi avanti e non chiudere il match. Nella partita più emozionante di questo avvio di campionato la doppietta non la sigla nessun bomber, ma capitan Pacifico, che realizza con freddezza glaciale due calci di rigore. La Vis Nova è brava a pareggiarla prima con Pascuzzo e poi con Dodero,cche sfruttano nel migliore dei modi un corner...

