Giocare tra i pali non è per tutti. Vuol dire avere molte responsabilità, perché ogni tuo errore potrebbe costare più di un passaggio sbagliato o un contrasto perso, ed essere pronti a intervenire anche una sola volta, ma decisiva, nell'arco di una partita intera. Chi sembra esser pronto a reggere la pressione del ruolo è il classe 2006 Simone Chiatto, che da sotto età in categoria di parate fondamentali per tenere in gara il suo Cinisello contro l'Arcellasco ne ha fatte ben tre.SENSI DI RAGNO Le prime due parate di Chiatto sono di puro istinto da...