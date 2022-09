Poker alla neopromossa e riscatto Orange: riecco i tre punti

Una grande Rhodense trova la prima vittoria in campionato contro il Settimo Milanese, un 4-0 che dà entusiasmo e carica dopo la sconfitta di misura contro l’Ardor Lazzate alla prima giornata. Il match parte con ritmi piuttosto bassi e tante palle sporche, serve l’espulsione del numero 1 del Settimo Milanese alla mezz’ora per indirizzare la partita. I biancorossi, fin lì pericolosi e in palla, accusano il colpo e la Rhodense ne approfitta segnando l’1-0 allo scadere del primo tempo. Nella seconda frazione il match è a senso unico, complice l’uomo in meno per i ragazzi di Lorusso: la Rhodense si...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?