Un gol da metacampo e una perla su punizione: 9 reti illuminano il big match

Termina con uno spettacolare 6-3 il big match tra Tribiano e Barona. Gli uomini di Condomitti non sbagliano la prima tra le mura amiche e dimostrano a tutto il campionato di poter essere di categoria, anzi, visto ciò che si è visto in campo dimostrano di poter raggiungere qualcosa in più. Nel primo tempo però a passare in vantaggio è la Barona grazie ai gol di Di Bennardo e Spampinato, mentre nel secondo gli ospiti vanno sotto di tre reti incassandone ben cinque, tra cui quelli di Mauro, che sono valsi da soli il prezzo del biglietto. SCATTO BARONA Parte...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?