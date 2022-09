3-0 a tavolino per un cartellino, ma le sconfitte potevano essere due

Caffè che dev'essere andato di traverso a Lapiccirella e Mingardo quando alla lettura del Comunicato settimanale del Comitato Regionale hanno appreso che le nette vittorie infilate nella seconda giornata di campionato rispettivamente contro Rosta e Ovadese, sono state stravolte in un 3-0 a tavolino a sfavore di Alpignano e Bacigalupo a causa dell'errato tesseramento di due giovani calciatori: da una parte il classe 2004 Andrea Savino , centrocampista della squadra biancoceleste che, tra l'altro, ha sbloccato l'incontro con il Rosta segnando il primo dei 5 gol totali messi a referto dagli alpignanesi, e Kleidi Mazniku in quella nerazzurra, anche lui classe 2004 entrato al 1' della ripresa contro l'Ovadese.

Le due storiche società torinesi e della cintura sono andate quindi incontro all'inevitabile sconfitta a tavolino. L'irregolarità è saltata all'occhio a causa di una sanzione disciplinare (cartellino giallo) assegnata sia a Savino che a Mazniku, risultati poi irregolarmente tesserati nel sistema informatico del Comitato e presso l'Ufficio Tesseramenti. Oltre alla sconfitta a tavolino, che fa sprofondare da un lato l'Alpignano, alzando il Rosta a punteggio pieno a pari punti con Ivrea e Volpiano Pianese, mentre dall'altro fa fare un balzo all'indietro al Baci, arriva per le due società una multa di Euro 150,00 da sommare alla squalifica per una giornata di Savino e Mazniku (, che dovrà essere scontata dopo il regolare tesseramento dei due calciatori.

Punti persi quindi per Alpignano e Bacigalupo, ma un malus in classifica che poteva essere anche più ampio: Savino e Mazniku hanno giocato anche nella prima giornata di campionato contro Charvensod e Arquatese (Mazniku andò anche in gol), ma l'irregolare tesseramento è passato inosservato.

NON SOLO BACI E ALPIGNANO

Discorso analogo, ma che non ribalta il risultato maturato in campo, quello relativo alla capolista del girone C di Under 19 Regionale, ovvero la Cheraschese. Gli uomini di Roldan, vittoriosi con un roboante 7-0 in casa contro la Monregale, anche in caso di sconfitta avrebbero ottenuto i 3 punti a causa dell'errato tesseramento di Uros Cukavac , portiere dei galletti subentrato nella ripresa (e poi espulso). Il tutto è saltato all'occhio proprio in virtù della sanzione disciplinare dell'estremo difensore classe 2004, poi risultato nel sistema informatico e presso l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale come non regolarmente tesserato. Niente vittoria a tavolino però, per il semplice fatto che il risultato maturato in campo è stato è migliore rispetto al canonico 3-0. Omologato quindi il 7-0, a cui si è aggiunta:

Una multa alla Monregale di Euro 150,00

alla Monregale di La squalifica di Cukavac per 2 gare (di cui una per l'espulsione subita) da scontare dopo il perfezionamento del tesseramento.

Una scena che si ripete anche in Under 19 Provinciale nel comitato di Asti, dove il big match finito 0-0 fra San Giacomo Chieri e PSG è stato rettificato in un 0-3 per il PSG in seguito al cartellino non regolare del biancorossoblú Federico Cavaglià, anche lui con un provvedimento disciplinare a suo carico dopo la gara. Analogo epilogo quindi, oltre all'ammenda per il San Giacomo di Euro 150,00.