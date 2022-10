Vittoria sul filo del rasoio: Maggini è glaciale dal dischetto e fa volare i bianconeri in vetta

Tre punti impregnati di sudore ma pur sempre tre punti. Il Villa vince per 2-1 contro La Dominante e vola a punteggio pieno in cima alla classifica, pur non giocando una partita perfetta. Situazione emblematica per due motivi: da un lato la gara giocatasi a Monza dimostra come i ragazzi di Minelli sappiano portare punti anche senza essere necessariamente in giornata, dall'altro il tecnico dovrà lavorare su alcuni aspetti, soprattutto di atteggiamento, che hanno portato i suoi ragazzi a mettere più volte il risultato in discussione. Al triplice fischio, in ogni caso, sono i bianconeri a festeggiare grazie ai gol...

