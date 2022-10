Tre giorni dopo il 4-1 subito in Coppa si vendicano e vincono la prima partita in campionato

Vittoria importantissima, per 4-2, del Corbetta ai danni dell'Accademia Vittuone, allo stadio sportivo di Arluno. Le due squadre si erano appena affrontate in Coppa Lombardia, dove aveva avuto la meglio la squadra che oggi è uscita sconfitta, 4-1 il risultato di mercoledì. Nella terza giornata valevole per il Campionato Under 19 Regionale del girone A, vi è stata una prestazione di orgoglio e cuore della squadra guidata dal tecnico Umberto Pagani. Prima della partita poche poche parole, i sorrisi si contano sulle dita di una mano. Vi è tanta concentrazione da parte di ambo le squadre, la tensione è palpabile nel...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?