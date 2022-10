Una settimana Orange: Tetaj lancia la Pro verso grandi obiettivi

DAI GIRONI A e B Un piccolo passo indietro settimana scorsa, ma solo per prendere la rincorsa e ripartire in maniera ancora più decisiva. La Pro Eureka si conferma compagine di grande qualità e, dopo la sconfitta sporca maturata contro il Gassino, nell’ultimo sabato è arrivata la seconda impresa esterna dell’anno. Teatro dell’epica rimonta Orange è Cossato, protagonista indiscusso il fantasista classe 2005 Alessandro Tetaj: “basta” una tripletta meravigliosa del talentino albanese per vincere la gara, dopo che i padroni di casa erano andati avanti nella prima frazione di gara. «Dominato per tre quarti di gara: anche dopo lo svantaggio...

