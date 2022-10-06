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Rappresentative

Rapp, i convocati per Gassino e Oleggio

Terzo raduno Under 19, per l'Under 17 doppio stage

Giulia Manfredi

Giulia Manfredi

Email:

giuliamanfredi56@gmail.com

06 Ottobre 2022

Gabriele Lazzaron, Volpiano Pianese Under 17

Gabriele Lazzaron, attaccante del Volpiano Pianese Under 17

Continuano gli appuntamenti con le Rappresentative. L'Under 19 si prepara al terzo raduno, mentre per l'Under 17 gli appuntamenti settimanali saranno due.

Per la Juniores di Luciano Loparco l'appuntamento è per martedì 11 ottobre a Oleggio. Gli Allievi di Claudio Frasca, invece, sono convocati a Gassino martedì 11 e mercoledì 12 ottobre.

Ecco i convocati ai raduni:

Under 19 Martedì 11 Ottobre 2022, ore 14.00 • Via Campo Sportivo, Oleggio (NO)

NOME COGNOME SQUADRA
MARTIN BALESTRONI PERSICH  VERBANIA
FRANCESCO CAMPION PIEDIMULERA
MORGAN CANTADORE BRIGA
NICOLO' CARAGLIO PRO NOVARA
FRANCESCO CARENA BIANZE'
ALBERTO CARNOVALE VERBANIA
MARCO CARTA FORNON FR VALDENGO
ALESSIO CAVALLI VERBANIA
KEMMERON CAVAZZA ARONA
ANOUAR CHAFRI BAVENO
ALESSANDRO CHIARIA LG TRINO
MANUEL COSTA OLEGGIO
EMANUELE DE ASTIS CEVERSAMA
ALESSIO DIDOMENICO PIEDIMULERA
GAETANO DI FRANCESCO CHIAVAZZESE
DYLAN DISISTO OLEGGIO
MATTIA FERRERA JUVE DOMO
MATTEO FERRERO VIGLIANO
GIACOMO GAGLIARDI BAVENO
FABRIZIO GARBAGNI JUVE DOMO
ALESSANDRO GARONI BAVENO
LUIGI GRIMALDI SPARTA NOVARA
MATTEO IMBOLDI VIGLIANO
MARCO LIMIDO FERIOLO
ALESSANDRO  MANCUSO CITTA' DI COSSATO
DIEGO MARGARITA BRIGA
FEDERICO MARTELLI PIEDIMULERA
FILIPPO MERLO OMEGNA
ANDREA MONTRASI BULÈ BELLINZAGO
FEDERICO MUDARO CRESCENTINESE
HENRY OSMENAJ VERBANIA
GABRIELE PASSANNANTE LG TRINO
MATTIA PONTI PRO NOVARA
SAMUELE PRUTEAN BULÈ BELLINZAGO
MOAD RAMI FR VALDENGO
GABRIELE SALINA ACCADEMIA BORGOMANERO
TOMMASO SCAGLIA VALDUGGIA
VITTORIO TOMASINO BIELLESE
TOMMASO VADALA' VERBANIA
RICARDO VERRIGNI SPARTA NOVARA
MATTEO VEZZOLI CRESCENTINESE
SAMUELE ZOCCALI VALDUGGIA
MANUEL ZONCA DUFOUR VARALLO

Under 17 Martedì 11 Ottobre 2022, ore 14.00 • Via Armando Diaz, Gassino Torinese (TO)

NOME COGNOME SQUADRA
CHRISTIAN ADAMO LASCARIS
ADAM AISSOUS CRESCENTINESE
SAMUELE ALLEGRETTI LASCARIS
RICCARDO ARIELLO PRO EUREKA
DENIS CAFA'  VOLPIANO PIANESE
LUIGI CHRISTIAN CAMPANILE ACCADEMIA SAN MAURO TORINO
ANDREA CANUTO CRESCENTINESE
NICOLO'  CARRATELLO LEINI'
CESARE CASTELLARO CHISOLA
TOMMASO CATTINELLI BEIBORG
ALESSIO CENCIG BSR GRUGLIASCO
UMBERTO CHIABRANDO PINEROLO
DIEGO  DE LUCIA CHIERI
AMIROLT DEHARI BACIGALUPO
DIEGO DORIA MONCALIERI
SAMUELE ECHINOPPE VENARIA
LORENZO FIORITO BORGARO
DAVID GIANNNINI BACIGALUPO
FEDERICO GONTERO ROSTA
SIMONE GRECO ARDOR SF
LUCA  LANZAFAME VANCHIGLIA
GABRIELE LAZZARON VOLPIANO PIANESE
TOMMASO LIGAS PIANEZZA
GIOELE MANCINI CHISOLA
CHRISTIAN MANCINO CHIERI
LORENZO MASSAFRA BORGARO
ANAS MRABET DRUENTINA
MARIO NICOLETTI MONCALIERI
ALFREDDO PEPE PINEROLO
FEDERICO PULEO SPAZIO TALENT SOCCER
YOUSSEF RIHI TROFARELLO
GABRIELE RINALDI DORINA
MIGUEL RDRIGUEZ SISPORT
ALESSIO SCARPELLINO SISPORT
ASANE SOW MERCADANTE
OUSEYNOU SOW MERCADANTE
MARCO SQUILLACE TORINESE
DAVIDE TORNELLO PRO EUREKA
LEONARDO TOSELLI TORINESE
FEDERICO VALENTINI CHIERI
LUCA VIGNA LOBBIA LA NUOVA LANZESE
GIUSEPPE VIRO BRS GRUGLIASCO

Under 17 Mercoledì 12 Ottobre 2022, ore 14.00 • Via Armando Diaz, Gassino Torinese (TO)

NOME COGNOME SQUADRA
ANDREA ACHINO CBS
MATETO BARBERO BEIBORG
ALESSANDRO BARBIERI CASELLE
STEFANO BERTERO LUCENTO
ALEXANDRU BUDA CBS
CHRISTIAN CALABRESE MONCALIERI
DAVIDE CARNEVALE ALPIGNANO
FRANCESCO CAVUOTO CHIERI
GABRIELE CORREALE MONCALIERI
ANTONIO COTRONEO PRO EUREKA
MATTEO  CRAVERO  KL PERTUSA
VINCENZO  DE LUCA LASCARIS
THOMAS DELL'AQUILA NICHELINO HESPERIA
LORENZO DELLI CARRI  CASELLE
DAVIDE DI MARCO GASSINO
CRISTIAN FRANZÈ BEIBORG
UMBERTO  FUCINI CBS
CHRISTIAN GERLIN ALPIGNANO
MATTEO GIOANNINI ALPIGNANO
ANDREA GIRONDA CHISOLA
ALESSANDRO GUIDA CHIERI
FABIO ITALIANO LASCARIS
MATTEO LA TERRA LUCENTO
FEDERICO LANDI VOLPIANO PIANESE
RICCARDO  LUCCA VOLPIANO PIANESE
GIUSEPPE LUONGO PIANEZZA
RICCARDO  MACRI'  SISPORT
DANIELE MANFREDI CHIERI
MASSIMILIANO MEDELIN VENARIA
FRANCESCO MOLETTO ROSTA
NICOLAS NASO LASCARIS
WILLIAM NOVARA LUCENTO
DANIEL NOVIELLO NICHELINO HESPERIA
NICOLO'  PAULIUC CHISOLA
LEONARDO PERETTO ALPIGANNO
FEDERICO SCIPPA GASSINO
SAMUELE SCONFIENZA PINEROLO
CLAUDIO SIMONETTI CHISOLA
ANDREA TORTORELLA PRO EUREKA
LORENZO VALENTE VANCHIGLIA
ALESSIO VITALE VANCHIGLIA
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