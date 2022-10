Rapp, i convocati per Gassino e Oleggio

Continuano gli appuntamenti con le Rappresentative. L'Under 19 si prepara al terzo raduno, mentre per l'Under 17 gli appuntamenti settimanali saranno due.

Per la Juniores di Luciano Loparco l'appuntamento è per martedì 11 ottobre a Oleggio. Gli Allievi di Claudio Frasca, invece, sono convocati a Gassino martedì 11 e mercoledì 12 ottobre.

Ecco i convocati ai raduni:

Under 19 Martedì 11 Ottobre 2022, ore 14.00 • Via Campo Sportivo, Oleggio (NO)

NOME COGNOME SQUADRA MARTIN BALESTRONI PERSICH VERBANIA FRANCESCO CAMPION PIEDIMULERA MORGAN CANTADORE BRIGA NICOLO' CARAGLIO PRO NOVARA FRANCESCO CARENA BIANZE' ALBERTO CARNOVALE VERBANIA MARCO CARTA FORNON FR VALDENGO ALESSIO CAVALLI VERBANIA KEMMERON CAVAZZA ARONA ANOUAR CHAFRI BAVENO ALESSANDRO CHIARIA LG TRINO MANUEL COSTA OLEGGIO EMANUELE DE ASTIS CEVERSAMA ALESSIO DIDOMENICO PIEDIMULERA GAETANO DI FRANCESCO CHIAVAZZESE DYLAN DISISTO OLEGGIO MATTIA FERRERA JUVE DOMO MATTEO FERRERO VIGLIANO GIACOMO GAGLIARDI BAVENO FABRIZIO GARBAGNI JUVE DOMO ALESSANDRO GARONI BAVENO LUIGI GRIMALDI SPARTA NOVARA MATTEO IMBOLDI VIGLIANO MARCO LIMIDO FERIOLO ALESSANDRO MANCUSO CITTA' DI COSSATO DIEGO MARGARITA BRIGA FEDERICO MARTELLI PIEDIMULERA FILIPPO MERLO OMEGNA ANDREA MONTRASI BULÈ BELLINZAGO FEDERICO MUDARO CRESCENTINESE HENRY OSMENAJ VERBANIA GABRIELE PASSANNANTE LG TRINO MATTIA PONTI PRO NOVARA SAMUELE PRUTEAN BULÈ BELLINZAGO MOAD RAMI FR VALDENGO GABRIELE SALINA ACCADEMIA BORGOMANERO TOMMASO SCAGLIA VALDUGGIA VITTORIO TOMASINO BIELLESE TOMMASO VADALA' VERBANIA RICARDO VERRIGNI SPARTA NOVARA MATTEO VEZZOLI CRESCENTINESE SAMUELE ZOCCALI VALDUGGIA MANUEL ZONCA DUFOUR VARALLO

Under 17 Martedì 11 Ottobre 2022, ore 14.00 • Via Armando Diaz, Gassino Torinese (TO)

NOME COGNOME SQUADRA CHRISTIAN ADAMO LASCARIS ADAM AISSOUS CRESCENTINESE SAMUELE ALLEGRETTI LASCARIS RICCARDO ARIELLO PRO EUREKA DENIS CAFA' VOLPIANO PIANESE LUIGI CHRISTIAN CAMPANILE ACCADEMIA SAN MAURO TORINO ANDREA CANUTO CRESCENTINESE NICOLO' CARRATELLO LEINI' CESARE CASTELLARO CHISOLA TOMMASO CATTINELLI BEIBORG ALESSIO CENCIG BSR GRUGLIASCO UMBERTO CHIABRANDO PINEROLO DIEGO DE LUCIA CHIERI AMIROLT DEHARI BACIGALUPO DIEGO DORIA MONCALIERI SAMUELE ECHINOPPE VENARIA LORENZO FIORITO BORGARO DAVID GIANNNINI BACIGALUPO FEDERICO GONTERO ROSTA SIMONE GRECO ARDOR SF LUCA LANZAFAME VANCHIGLIA GABRIELE LAZZARON VOLPIANO PIANESE TOMMASO LIGAS PIANEZZA GIOELE MANCINI CHISOLA CHRISTIAN MANCINO CHIERI LORENZO MASSAFRA BORGARO ANAS MRABET DRUENTINA MARIO NICOLETTI MONCALIERI ALFREDDO PEPE PINEROLO FEDERICO PULEO SPAZIO TALENT SOCCER YOUSSEF RIHI TROFARELLO GABRIELE RINALDI DORINA MIGUEL RDRIGUEZ SISPORT ALESSIO SCARPELLINO SISPORT ASANE SOW MERCADANTE OUSEYNOU SOW MERCADANTE MARCO SQUILLACE TORINESE DAVIDE TORNELLO PRO EUREKA LEONARDO TOSELLI TORINESE FEDERICO VALENTINI CHIERI LUCA VIGNA LOBBIA LA NUOVA LANZESE GIUSEPPE VIRO BRS GRUGLIASCO

