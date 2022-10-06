Rapp, i convocati per Gassino e Oleggio

Rappresentative
06 Ottobre 2022
Gabriele Lazzaron, attaccante del Volpiano Pianese Under 17
Continuano gli appuntamenti con le Rappresentative. L'Under 19 si prepara al terzo raduno, mentre per l'Under 17 gli appuntamenti settimanali saranno due.
Per la Juniores di Luciano Loparco l'appuntamento è per martedì 11 ottobre a Oleggio. Gli Allievi di Claudio Frasca, invece, sono convocati a Gassino martedì 11 e mercoledì 12 ottobre.
Ecco i convocati ai raduni:
Under 19 Martedì 11 Ottobre 2022, ore 14.00 • Via Campo Sportivo, Oleggio (NO)
|NOME
|COGNOME
|SQUADRA
|MARTIN
|BALESTRONI PERSICH
|VERBANIA
|FRANCESCO
|CAMPION
|PIEDIMULERA
|MORGAN
|CANTADORE
|BRIGA
|NICOLO'
|CARAGLIO
|PRO NOVARA
|FRANCESCO
|CARENA
|BIANZE'
|ALBERTO
|CARNOVALE
|VERBANIA
|MARCO
|CARTA FORNON
|FR VALDENGO
|ALESSIO
|CAVALLI
|VERBANIA
|KEMMERON
|CAVAZZA
|ARONA
|ANOUAR
|CHAFRI
|BAVENO
|ALESSANDRO
|CHIARIA
|LG TRINO
|MANUEL
|COSTA
|OLEGGIO
|EMANUELE
|DE ASTIS
|CEVERSAMA
|ALESSIO
|DIDOMENICO
|PIEDIMULERA
|GAETANO
|DI FRANCESCO
|CHIAVAZZESE
|DYLAN
|DISISTO
|OLEGGIO
|MATTIA
|FERRERA
|JUVE DOMO
|MATTEO
|FERRERO
|VIGLIANO
|GIACOMO
|GAGLIARDI
|BAVENO
|FABRIZIO
|GARBAGNI
|JUVE DOMO
|ALESSANDRO
|GARONI
|BAVENO
|LUIGI
|GRIMALDI
|SPARTA NOVARA
|MATTEO
|IMBOLDI
|VIGLIANO
|MARCO
|LIMIDO
|FERIOLO
|ALESSANDRO
|MANCUSO
|CITTA' DI COSSATO
|DIEGO
|MARGARITA
|BRIGA
|FEDERICO
|MARTELLI
|PIEDIMULERA
|FILIPPO
|MERLO
|OMEGNA
|ANDREA
|MONTRASI
|BULÈ BELLINZAGO
|FEDERICO
|MUDARO
|CRESCENTINESE
|HENRY
|OSMENAJ
|VERBANIA
|GABRIELE
|PASSANNANTE
|LG TRINO
|MATTIA
|PONTI
|PRO NOVARA
|SAMUELE
|PRUTEAN
|BULÈ BELLINZAGO
|MOAD
|RAMI
|FR VALDENGO
|GABRIELE
|SALINA
|ACCADEMIA BORGOMANERO
|TOMMASO
|SCAGLIA
|VALDUGGIA
|VITTORIO
|TOMASINO
|BIELLESE
|TOMMASO
|VADALA'
|VERBANIA
|RICARDO
|VERRIGNI
|SPARTA NOVARA
|MATTEO
|VEZZOLI
|CRESCENTINESE
|SAMUELE
|ZOCCALI
|VALDUGGIA
|MANUEL
|ZONCA
|DUFOUR VARALLO
Under 17 Martedì 11 Ottobre 2022, ore 14.00 • Via Armando Diaz, Gassino Torinese (TO)
|NOME
|COGNOME
|SQUADRA
|CHRISTIAN
|ADAMO
|LASCARIS
|ADAM
|AISSOUS
|CRESCENTINESE
|SAMUELE
|ALLEGRETTI
|LASCARIS
|RICCARDO
|ARIELLO
|PRO EUREKA
|DENIS
|CAFA'
|VOLPIANO PIANESE
|LUIGI CHRISTIAN
|CAMPANILE
|ACCADEMIA SAN MAURO TORINO
|ANDREA
|CANUTO
|CRESCENTINESE
|NICOLO'
|CARRATELLO
|LEINI'
|CESARE
|CASTELLARO
|CHISOLA
|TOMMASO
|CATTINELLI
|BEIBORG
|ALESSIO
|CENCIG
|BSR GRUGLIASCO
|UMBERTO
|CHIABRANDO
|PINEROLO
|DIEGO
|DE LUCIA
|CHIERI
|AMIROLT
|DEHARI
|BACIGALUPO
|DIEGO
|DORIA
|MONCALIERI
|SAMUELE
|ECHINOPPE
|VENARIA
|LORENZO
|FIORITO
|BORGARO
|DAVID
|GIANNNINI
|BACIGALUPO
|FEDERICO
|GONTERO
|ROSTA
|SIMONE
|GRECO
|ARDOR SF
|LUCA
|LANZAFAME
|VANCHIGLIA
|GABRIELE
|LAZZARON
|VOLPIANO PIANESE
|TOMMASO
|LIGAS
|PIANEZZA
|GIOELE
|MANCINI
|CHISOLA
|CHRISTIAN
|MANCINO
|CHIERI
|LORENZO
|MASSAFRA
|BORGARO
|ANAS
|MRABET
|DRUENTINA
|MARIO
|NICOLETTI
|MONCALIERI
|ALFREDDO
|PEPE
|PINEROLO
|FEDERICO
|PULEO
|SPAZIO TALENT SOCCER
|YOUSSEF
|RIHI
|TROFARELLO
|GABRIELE
|RINALDI
|DORINA
|MIGUEL
|RDRIGUEZ
|SISPORT
|ALESSIO
|SCARPELLINO
|SISPORT
|ASANE
|SOW
|MERCADANTE
|OUSEYNOU
|SOW
|MERCADANTE
|MARCO
|SQUILLACE
|TORINESE
|DAVIDE
|TORNELLO
|PRO EUREKA
|LEONARDO
|TOSELLI
|TORINESE
|FEDERICO
|VALENTINI
|CHIERI
|LUCA
|VIGNA LOBBIA
|LA NUOVA LANZESE
|GIUSEPPE
|VIRO
|BRS GRUGLIASCO
Under 17 Mercoledì 12 Ottobre 2022, ore 14.00 • Via Armando Diaz, Gassino Torinese (TO)
|NOME
|COGNOME
|SQUADRA
|ANDREA
|ACHINO
|CBS
|MATETO
|BARBERO
|BEIBORG
|ALESSANDRO
|BARBIERI
|CASELLE
|STEFANO
|BERTERO
|LUCENTO
|ALEXANDRU
|BUDA
|CBS
|CHRISTIAN
|CALABRESE
|MONCALIERI
|DAVIDE
|CARNEVALE
|ALPIGNANO
|FRANCESCO
|CAVUOTO
|CHIERI
|GABRIELE
|CORREALE
|MONCALIERI
|ANTONIO
|COTRONEO
|PRO EUREKA
|MATTEO
|CRAVERO
|KL PERTUSA
|VINCENZO
|DE LUCA
|LASCARIS
|THOMAS
|DELL'AQUILA
|NICHELINO HESPERIA
|LORENZO
|DELLI CARRI
|CASELLE
|DAVIDE
|DI MARCO
|GASSINO
|CRISTIAN
|FRANZÈ
|BEIBORG
|UMBERTO
|FUCINI
|CBS
|CHRISTIAN
|GERLIN
|ALPIGNANO
|MATTEO
|GIOANNINI
|ALPIGNANO
|ANDREA
|GIRONDA
|CHISOLA
|ALESSANDRO
|GUIDA
|CHIERI
|FABIO
|ITALIANO
|LASCARIS
|MATTEO
|LA TERRA
|LUCENTO
|FEDERICO
|LANDI
|VOLPIANO PIANESE
|RICCARDO
|LUCCA
|VOLPIANO PIANESE
|GIUSEPPE
|LUONGO
|PIANEZZA
|RICCARDO
|MACRI'
|SISPORT
|DANIELE
|MANFREDI
|CHIERI
|MASSIMILIANO
|MEDELIN
|VENARIA
|FRANCESCO
|MOLETTO
|ROSTA
|NICOLAS
|NASO
|LASCARIS
|WILLIAM
|NOVARA
|LUCENTO
|DANIEL
|NOVIELLO
|NICHELINO HESPERIA
|NICOLO'
|PAULIUC
|CHISOLA
|LEONARDO
|PERETTO
|ALPIGANNO
|FEDERICO
|SCIPPA
|GASSINO
|SAMUELE
|SCONFIENZA
|PINEROLO
|CLAUDIO
|SIMONETTI
|CHISOLA
|ANDREA
|TORTORELLA
|PRO EUREKA
|LORENZO
|VALENTE
|VANCHIGLIA
|ALESSIO
|VITALE
|VANCHIGLIA
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