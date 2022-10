Dai 9 gol presi all'uno-due letale in area piccola contro un team imbattuto, la squadra più imprevedibile tra tutte fa festa

Ritorno alla vittoria con grande gioia per l'Alicese Orizzonti, che dopo i 9 gol presi con il Bulè Bellinzago nel turno precedente si scrolla subito di dosso le scorie dello scivolone e va a vincere contro un'avversaria quotata come la RG Ticino. La squadra di Roberto De Paola ha colpito nei momenti giusti, quella di Paolo Zanardi è invece stata un po' troppo imprecisa in particolar modo sul fronte offensivo. Molto mobile il 2006 Altomonte, con i tempi sbagliati Abbrescia e non sempre lucido Creminelli. Neanche il forcing finale ha prodotto qualcosa, dal momento che le conclusioni dei verdi si...

