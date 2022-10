Il "Sultano" ingabbia le Aquile: Filoni solo in vetta. Ruci illude Malvicino

C'è fermento in Corso Sicilia. Questa vittoria sporca che proietta i Diavoli soli in testa contro la corazzata Acqui vicecampione nazionale ha un sapore diverso, perchè questa Cbs rognosa e solida come non l'abbiamo mai vista piace, piace a un Filoni, maestro di calcio e promotore del bel gioco, che ha saputo oleare una squadra in grado di abbattere le Aquile in un grande spot per il calcio: una partita dura, ma corretta nonostante un arbitraggio discutibile che poteva far degenerare la situazione, una partita giocata a viso aperto dalla squadra di Malvicino, padrona del campo per lunghi tratti della...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?