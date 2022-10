Pitti scaccia la paura: il Quincitava vince, ma che fatica

Quanto servivano questi 3 punti. Il Quincitava, dopo un'altra gara di fatica dove le ha provate tutte per vincere, sbanca Montanaro e si rilancia in ottica futura verso una salvezza agevole in un girone che sta mettendo a dura prova gli orostellati. Alla fine della fiera Mordenti vince 2-1, ma andando avanti solamente nel finale di partita dopo essere stati sotto a causa dell'autogol di Giusti. Ci ha pensato Edoardo Pitti a risolvere la situazione, ribaltando tutto con un gran gol e uno da rapace, riuscendo a iniettare quella fiducia che tanto cercava la formazione di Quincinetto. Per il Montanaro...

