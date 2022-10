Sardo inventa, ma la Pro non sfonda: lo Sparta si prende un punto d'oro al Valla

Un'altra grande prestazione, ma ancora poca concretezza sotto porta: la Pro Eureka sbatte 0-0 sulla ex capolista Sparta Novara. Non bastano numerose occasioni create e un secondo tempo letteralmente dominato dal punto di vista atletico e psicologico, su un Valla che non lasciava spazio per grandi giocate tecniche. La squadra di Moreo si mangia le mani per due punti persi che avrebbero fatto sognare più in grande, pur rimanendo orgogliosa della partita giocata; dall'altro lato prime fragilità della corazzata di Pescarolo, poco coraggiosa nell'approccio alla gara e totalmente anonima e incapace di ripartire nel sofferto secondo tempo. Ora il Gassino...

