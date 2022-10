Rossoblù restano a Galla, i Diavoli ingabbiano le Aquile

Quattro giornate sul calendario e tempo di primi bilanci. Sguardo sulle prime in classifica nei rispettivi gironi, partendo dalla sempre più incredibile cavalcata del Gassino nel Gruppo A. I rossoblù di De Martino mettono la quarta di fila con un’impresa stoica a Baveno, dettata ancora una volta dal fenomeno del momento, Lorenzo Galla. Nemmeno sei mesi fa centrocampista, riscoperto dal tecnico della Under 19 come attaccante di razza, il numero 10 gassinese ha già messo a segno cinque gol, ultimo dei quali decisivo in terra verbana. «Risultato che ci sta persino stretto: nel primo tempo è mancato solo il gol, dopo il vantaggio abbiamo chiaramente giocato di rimessa in inferiorità numerica. Galla? Modestamente è una mia invenzione, un giocatore con un dribbling secco come il suo non può che fare la punta», spiega nel post-partita il tecnico De Martino decisamente contento per l’avvio di stagione dei suoi.

Si ferma, invece, nel Girone B la Volpiano Pianese. La striscia di vittorie consecutive è imbrigliata dalla Druentina della collaudata coppia Ceddia-Sottil, un epico 3-3 sancito all’ultimo respiro dal gol di Federico Russo in pieno recupero. Uno stop inaspettato per la banda di Santoro, che anche se decimata da defezioni aveva sempre abituato a prestazioni assettata su un ottimo livello; a fare la differenza la panchina, con i cambi rossoblù che hanno svoltato positivamente l’inerzia dell’incontro, a dispetto degli ingressi sottotono delle Foxes.

Approfittare dei passi falsi dei rivali? Diktat ben interpretato dalla Cheraschese di Roldan, adesso capolista del Girone C senza il Cuneo Olmo ma con il solo Centallo a fare da vicino di casa. I nerostellati si sbarazzano del Valle Po, faticando però più del previsto visti i “soli” tre gol segnati, tutti nella ripresa. Diego Manfredi è ormai una garanzia assoluta di questa squadra (seconda doppietta stagionale, 5 centri complessivi) e un calendario ancora tutto sommato semplice potrebbe favorire un buon allungo sulle rivali, per arrivare al meglio al 29 ottobre e alla sfida contro il Cuneo di Tolu a Madonna dell’Olmo.

Ancora padrone del Gruppo D la Cbs di Filoni grazie ad una pesantissima vittoria contro la corazzata di Malvicino. Un successo firmato Alickaj e Hachmaoui convincente, non tanto dal punto di vista del gioco inferiore a quello dell’Acqui ma dal punto di vista del cuore e dello spirito di sacrificio figlio di un processo di maturazione molto rapido nonostante i rossoneri siano una delle squadre più giovani del campionato. Una vittoria che Filoni si porta a casa con una riserva, perché da perfezionista quale è, ammette la superiorità di un Acqui «forte e organizzato che mi ha impressionato. Noi in questo momento abbiamo qualcosina in meno, ma questa squadra sa soffrire, sa faticare è una squadra che sa anche giocare anche se oggi si è visto solo a sprazzi. Ci prendiamo il risultato perché fa morale ma non dobbiamo pensare di essere arrivati perché c’è ancora tutto il campionato davanti» chiosa soddisfatto il tecnico rossonero che da oggi guarda tutti dall’alto verso il basso.

L'ADDIO A SORPRESA

Un addio amaro e sinceramente dispiaciuto. Il sodalizio tra il Carignano e Franco Teisa è ufficialmente giunto al capolinea, con il tecnico condottiero (seppur per metà stagione, a causa di motivi di lavoro) della straordinaria stagione appena passata che saluta i biancorossi dopo sette lunghe annate. Un legame stretto sviluppato con i suoi ragazzi nel corso degli anni, come si è visto nel suo momentaneo arrivederci a cavallo tra 2021 e 2022, nell’esatto momento in cui in molti volevano smettere di allenarsi o comunque non continuare a giocare senza di lui. Ma Teisa li ha spronati a mantenere il ritmo alto e con De Vincenzo in panchina a sostituirlo il Carignano chiude settimo, davanti a squadre più quotate come Alba Calcio e Pedona (poi retrocesse).

L’idea in casa biancorossa era quella di costruire un collettivo di livello, pescando soprattutto dal Chisola appena promosso in Juniores Nazionale, ma quel treno di calciatori che avrebbe potuto dare la spinta ulteriore al Carignano per poter addirittura ricoprire un ruolo da outsider per i primi posti si è spenta sul nascere. Tanta, troppa fatica durante la settimana, con allenamenti ridotti all’osso e distinte sempre più tirate (15 calciatori la prima giornata, 14 la seconda e 16 la terza) e molti ragazzi che non sanno se continueranno ancora a battagliare per la salvezza della categoria.

Al momento il Carignano vuole provare a salvare il salvabile, unendo i gruppi di prima squadra e Juniores in un tutt’uno (ecco spiegato l’addio di Teisa): Aldo De Vincenzo in panchina nel weekend, i pochi ragazzi dell’Under 19 aggregati negli allenamenti settimanali alla prima squadra e organico che poi verrà rafforzato di settimana in settimana con qualche tesserato che giocherà anche al sabato per allungare quantomeno la panchina. Una situazione difficile, ancora una volta, ma a Carignano l’obiettivo è chiaro: stringere i denti fino alla fine.