Quanto è bello il girone D di Under 19 Regionale. Al termine di un'altra grande sfida tra big nel gruppo torinese/astigiano/alessandrino la CBS di Filoni ha dato un forte segnale al campionato, battendo 2-1 l'Acqui di Malvicino in corso Sicilia. 3 punti che pesano parecchio e che proiettano i rossoneri in vetta al gruppo, con 4 vittorie su 4 davanti proprio alle Aquile e al Lucento (a quota 10).I Diavoli portano dalla loro la sfida già nel primo tempo, grazie alle reti di Endri Alickaj (su calcio di rigore) e del solito Yasser Hachmaoui, arrivato da...