Bioi chiude la saracinesca ad un Centallo indemoniato in un pareggio ricco di emozioni

In via Roma 12 sul campo del Candiolo è pronta la sfida tra i biancorossi padroni di casa e il Centallo di Raffaele Giusti per la quinta giornata di campionato valevole per il girone C Under 19 regionale. Scontro d'alta classifica quest'oggi, la squadra di Zanellato, reduce dalla bella vittoria fuori casa sull'Alba Calcio per 4-0, vuole ora cercare i tre punti contro una diretta avversaria per la qualificazione ai playoffs. Gli ospiti arrivano con una serie positiva di vittorie, ben quattro in altrettanti match. L'obbiettivo ovviamente è continuare su questa strada per aumentare il bottino di punti, già a quota 12 e mantenere la testa della classifica. I padroni di casa si presentano con un 4-3-1-2 volto a sfruttare i due terzini di spinta come ali aggiuntive per mettere pressione sulle fasce. Gli ospiti oggi in maglia nera, optano per un 4-4-1-1 che in fase di possesso si tramuta in un 4-3-3 offensivo.

RIPARTENZE MICIDIALI DEL CANDIOLO

Match che inizia con un ritmo molto elevato, le due formazioni non sembrano volersi studiare più di molto, anzi la volontà è subito quella di attaccare l'avversario e di puntare subito al gol. Gli ospiti sembrano più propensi a giocare il pallone mentre il Candiolo si abbassa e si compatta bene con due linee da quattro. I rossoblu (oggi in maglia nera) di Raffaele giusti faticano però a trovare spazi negli ultimi 20 metri. Candiolo, che è bravo a chiudersi e ripartire, al 4' Macario ruba un bel pallone a centrocampo e lancia con precisione Gecchele che stoppa bene la sfera e calcia di piatto destro ad incrociare a Re: battuto la sfera colpisce il palo interno e ritorna facilmente tra le braccia del portiere. Occasione incredibile per i padroni di casa, che brivido per il Centallo. La partita è divertente ma vere e proprie occasioni da gol nei minuti successivi faticano ad arrivare. Gli ospiti attaccano con molti uomini ma non riesce a sfondare la doppia linea difensiva avversaria, il pressing applicato però consente di mantenere il controllo del pallone. Per una ventina di minuti la partita si gioca sostanzialmente nella metà campo del Candiolo, dove però il Centallo non riesce a colpire o a creare molti pericoli. Al 18' i padroni di casa recuperano un buon pallone con Alibeu a centrocampo che vede e serve Alfonso, il numero 10 però fa velo per Gecchele che stoppa il pallone in area col sinistro, lo stop non è dei più felici, ma comunque l'attaccante del Candiolo va al tiro che sfiora il palo alla destra di Re che non ci sarebbe mai arrivato, altro brivido per la panchina rossoblu.

Il mantra della partita però non cambia, il Centallo attacca a tutto campo, ma appena si arriva sulla tre quarti del Candiolo la manovra offensiva si blocca senza riuscire a creare vere e e proprie occasioni, se non dagli angoli. La fiducia degli ospiti cala visibilmente dopo una mezz'ora di attacco senza risultati concreti, i padroni di casa allora ne approfittano in toto. Su una palla "morta" coperta da due difensori rossoblu vicino all'area di rigore, sbuca come un falco Gecchele che brucia di velocità i due difensori avversari serve Macario che con un bellissimo dribbling al limite salta il suo marcatore e calcia da dentro l'area ad incrociare col destro, palla in rete e vantaggio per il Candiolo, grande azione di Macario ma un super lavoro di Gecchele, 1-0 Candiolo al 28'. Ad un quarto d'ora dalla fine del primo tempo il Candiolo non spinge più come prima ma quando recupera palla ma cerca di far scorrere il cronometro per rientrare negli spogliatoi e riorganizzare il piano di gioco. Da sottolineare l'infortunio di Macario dopo uno scontro di gioco fortuito con un avversario, il numero 8 biancorosso subisce un colpo vicino al ginocchio destro, il dolore è troppo forte ed è costretto ad uscire al 41'. Al suo posto entra Petrasso. C'è anche un infortunio per il Centallo al 45', Arnaudo è costretto ad uscire dopo aver subito un brutto colpo alla caviglia, da subito l'infortunio è sembrato serio, per precauzione è stata chiamata l'ambulanza e il ragazzo è stato portato in ospedale per accertamenti. Il primo tempo non regala più emozioni, 1-0 all'intervallo.

SUPER BIOI

Il secondo tempo offre una nuovissima visione della partita. Il Candiolo avanti di un gol rientra in campo spento rispetto alla prima frazione di gioco, facendosi mettere subito sotto pressione dagli avversari, che invece ritornano in campo con un piglio decisamente diverso dalla prima frazione. Gli ospiti sin dal primo minuto pressano in maniera più ordinata e con più aggressività. Bastano quattro minuti al Centallo per riportarla in parità. Risso supera di velocità Cardillo su lancio di Bruno dalla trequarti, il dieci arriva un millisecondo prima di Bioi sulla palla e lo scavalca con un pallonetto dolce dolce, che finisce in rete, 1-1 al 4' della ripresa.

Dopo il gol ci si aspetta la reazione dei padroni di casa, che però non arriva, anzi è il Centallo a controllare palla e ritmo. Non sorprende questo assetto dei padroni di casa, nel primo tempo aveva funzionato molto bene, ma ora le linee di difesa sono più larghe e lunghe e questo da una grossa mano agli avversari. Ospiti che pressano altissimo e costringono gli avversari a chiudersi in area di rigore per i primi 15' della ripresa, il gol ha dato una dose incredibile di fiducia al Centallo che sembra un'altra squadra rispetto al primo tempo. Nel miglior momento degli ospiti, il Candiolo sfiora il gol con Cardillo, il difensore biancorosso svetta tutto solo al 20' su calcio d'angolo sul secondo palo, ma da pochi passi non riesce ad indirizzare la sfera verso la porta avversaria, il pallone finisce fuori di un nulla. Dopo questo squillo i padroni di casa vengono di nuovo ricacciati nella propria metà campo dal pressing asfissiante del Centallo che vuole a tutti i costi la vittoria. La coppia Risso Minini crea al 22' una bellissima palla gol, il dieci serve Minini con una bellissima palla filtrante in area, l'attaccante numero 9 del Centallo dribbla un avversario e da cinque metri calcia di potenza, ma calcia addosso a Bioi che è bravissimo a respingere in angolo, sarà solo la prima di una serie di parate salva risultato. Dagli sviluppi del corner il Centallo trova spazio a sinistra con Nadri (entrato al 4' per Novali), il numero 18 si mette in proprio, dribbling secco ai danni di Loddo rientra poi sul destro e calcia sul primo palo, Bioi vola e mette in angolo, altro miracolo dell'estremo difensore biancorosso.

Il match dal 25' in poi comincia ad essere molto spezzettato, tanti falli e qualche parola di troppo alimentano il nervosismo in campo. Entrambe le squadre vogliono i tre punti e non concedono nemmeno più un cm agli avversari. Il senso della partita però non cambia, è sempre il Centallo ad attaccare, al 34' i ragazzi di Raffaele Giusti trovano una bella punizione dai 20 metri circa, leggermente defilata a destra. Sul pallone va Risso, il dieci chiama lo schema per Bottero che riceve al limite, controllo e tiro di destro Bioi vola e mette in corner, altro super intervento del numero 1 padrone di casa. L'ultima occasione della gara è per il Candiolo, che allo scadere batte si fa vedere in attacco, ottimo dribbling e cross di Badarau dalla destra, Re respinge in mezzo all'area e per pochi centimetri non arriva Alfonso anticipato da un difensore.

Finisce qua, 1-1 che va stretto al Centallo per le occasioni create nella ripresa, Candiolo che per come si era messa la gara, può essere soddisfatto. I padroni di casa così salgono a quota 8 punti in classifica, rimangono sempre in scia al quintetto da playoffs, il campionato è lungo e la squadra di Sergio Zanellato può giocarsi i primi posti senza timore. Centallo che esce rammaricato da campo, dopo 4 vittorie consecutive oggi arriva il primo "stop" che non deve però minare la mentalità della squadra, che comunque dopo 5 gare è ancora imbattuta. Ora la vetta non è più condivisa ma è a 2 punti di distanza.

IL TABELLINO

CANDIOLO-G.CENTALLO 1-1 RETI (1-0, 1-1): 28' Macario (C), 4' st Risso (G).

CANDIOLO (4-3-1-2): Bioi 8, Ciquera 6, Alibeu 6 (33' st Cagnetta sv), Alaimo 6, Monzeglio 6, Cardillo 6.5, Loddo 6.5, Macario 7 (41' Petrasso 6), Gecchele 6, Alfonso 6, Badarau 6. A disp. Tiranti, Cucinotta, Laganà, Lichinchi, Perrucchietti, Piga. All. Zanellato 6.5. Dir. Alfonso.

G.CENTALLO (4-4-1-1): Re 6.5, Arnaudo 6 (45' Bottero 6), Brignone 6, Ghigo 6, Girello 6, Bruno 6 (12' st Forneris 6), Giraudo 6.5, Novali 6 (3' st Ndri 7), Minini 6.5, Risso 7, Bertola 6 (33' st Paino sv). A disp. Rosso S., Corino, Olivero. All. Giusti 6.5. Dir. Silvestro.

ARBITRO: Trimarchi di Nichelino 6.

AMMONITI: 29' Badarau (C), 32' Bruno (G), 37' st Ciquera (C).

LE PAGELLE

CANDIOLO

Bioi 8 Nel primo tempo fa buona guardia ma non è così impegnato. Nella ripresa invece è super protagonista con almeno 3 miracoli che salvano i suoi, MVP.

Ciquera 6 Primo tempo discreto, gioca con intelligenza e copre molto bene in fase difensiva gli attacchi sulla fascia, nella ripresa fatica come tutta la squadra.

Alibeu 6 Ottimo primo tempo, gioca con personalità a centrocampo dove crea anche buone chanche. Nella ripresa è quasi invisibile in campo. (33'st Cagnetta sv)

Alaimo 6 Bene anche lui nel primo tempo, gioca con i tempi giusti e recupera palloni in quantita. Nella ripresa anche lui finisce per essere schiacciato dagli avversari.

Monzeglio 6 Super primo tempo per lui e Cardillo, grande difesa per tutti primi 45'. Poi nella ripresa complice il pressing asfissiante, non sempre riesce ad essere lucido e preciso.

Cardillo 6.5 Fa una super partita nel primo tempo, arriva sempre in anticipo e non si fa intimidire dagli avversari. Nella ripresa va nel pallone come tutta la squadra, lotta con forza ma viene più volte superato.

Loddo 6.5 Oggi terzino, ma è un'ala aggiunta, spinge tanto sia nel primo che nel secondo tempo, ma spesso è chiuso tra due avversari.

Macario 7 Gioca 40' poi esce per infortunio, ma fino a qual momento era l'MVP della partita. Il Gol straordinario è solo una della tante belle cose fatte vedere oggi. Recupera infiniti palloni e li gestisce con calma olimpica, gioca con cattiveria agonistica e con precisione.

41'st Petrasso 6 Il suo ingresso cambia un po' il centrocampo del Candiolo, infatti è un giocatore più offensivo e meno da difesa ferrea, la squadra soffre questo assetto nel secondo tempo.

Gecchele 6 Punta dalla grande velocità, solo grazie a lui e alla sua scaltrezza il Candiolo passa in vantaggio, nella ripresa però si perde tra proteste e nervosismo dovuto ai pochi palloni ricevuti.

Alfonso 6 Buon primo tempo, riesce a giocare con qualità e gamba, pressa bene e da una mano alla difesa. Nella ripresa anche lui viene schiacciato dal pressing avversario.

Badarau 6 Partita anche per lui dai due volti, un buon primo tempo di gamba e sostanza va a contrapporsi ad una ripresa meno brillante.

All. Zanellato 6.5 I suoi ragazzi hanno giocato un buon primo tempo, per poi cedere completamente nella ripresa. Sicuramente l'infortunio di Macario ha inciso molto sull'assetto della squadra. Ha provato diverse soluzioni tattiche che hanno consentito di mantenere il pareggio.

G. Centallo

Re 6.5 Fortunato e bravo oggi. Il palo lo salva nei primi minuti poi è bravo a mantenere la porta inviolata. Sul gol subito poteva fare ben poco.

Arnaudo 6 Buona gara fino al 45' quando esce per infortunio. Gioca con personalità e con furbizia anche se non riesce a penetrare e sovrapporsi come vuole.

45' Bottero 6 Si applica bene nel ruolo di terzino, poi viene messo ala e dimostra le sue qualità di velocista.

Brignone 6 Primo tempo di fatica per lui, quando il Candiolo attacca in contropiede va un po' in affanno. Nella ripresa fa buona guardia senza far passare nessuno.

Ghigo 6 Primo tempo dove tocca tanti palloni ma non riesce a creare per i compagni. Nella ripresa è più vigile e veloce e fa in modo di creare spesso superiorità numerica a centrocampo.

Girello 6 Anche lui nel primo tempo fatica molto sul gol, ha responsabilità. Nella ripresa però si trasforma e difende con personalità

Bruno 6 Soffre tanto nelle ripartenze avversarie nel primo tempo viene cambiato ad inizio ripresa.

12'st Forneis 6 Non ha molto lavoro da svolgere se non tenere d'occhio le possibili ripartenze del Candiolo che però nella ripresa sono rarissime.

Giraudo 6.5 Buona gara la sua nel complesso, lotta a centrocampo dove recupera tanti palloni e dove prende tante “botte”. Molto solido nella difesa del pallone oltre che bravo a trovare i compagni in profondità.

Novali 6 Partita opaca la sua, inizia dietro la punta, ma nel primo tempo non trova mai le misure, esce ad inizio ripresa.

4'st Nadri 7 Entra con voglia e lo dimostra subito. Le sue leve corte gli permettono di essere micidiale nello stretto, oltretutto dispone di un dribbling fulminate. Crea un paio di buone occasioni di rete, piccolo difetto forse troppo egoista.

Minini 6.5 Esterno di attacco, gioca per la squadra, difende bene palla e fa salire la squadra e si sacrifica in fase difensiva.

Risso 7 Il dieci oggi ha dimostrato soprattutto nella ripresa perchè ha quel numero sulla schiena. Il gol è si una bellezza assoluta, scavetto a saltare il portiere quel tanto che basta per metterla dentro. Gioca anche una buona partita, qualità sacrificio e tecnica sono i suoi attributi migliori.

Bertola 6 Difficile il suo primo tempo, fatica e non poco in fase offensiva dove poche volte al cross. Nella ripresa viene messo terzino per scelta tattica dopo l'infortunio diArnaudo. Qua trova lasua dimensione e gioca con più sicurezza. (33'st Paino sv)

All. Giusti 6.5 La squadra non ha sfondato nel primo tempo grazie alla solidità difensiva avversaria. Inoltre i suoi hanno peccato un po'in fase difensiva. Nella ripresa i cambi le sue indicazioni tattiche cambiano volto alla formazione che pareggia e sfiora per 3 volte il vantaggio.

LE INTERVISTE

Allenatore Candiolo, Sergio Zanellato: «Abbiamo giocato con un 4-3-1-2 per spingere sulle fasce con i terzini, questa era l'idea ed ha funzionato, un palo un gol e una bella azione finita che purtroppo non ci ha visto andare sul 2-0. Nella ripresa loro ci hanno schiacciato e abbiamo faticato tanto, loro sono una signora squadra e per noi pareggiare oggi è un buon risultato»

Allenatore Centallo Raffaele Giusti: «Primo tempo abbiamo sofferto la loro aggressività nella prima mezz'ora, non riuscivamo a bloccare le azioni avversarie dopo che saltavano la prima pressione. Questa squadra è un bel gruppo e ci credono sempre, sono un po' dispiaciuti per il risultato. Nella ripresa abbiamo tirato e avuto tante occasioni, bravissimo il loro portiere a bloccare tutto».