Cervotti spaziali, derby al Venaria

Il derby è arancioverde. Il Venaria ha scelto il momento migliore per tornare alla vittoria in campionato, travolgendo il Caselle con un 4-0 che spiega discretamente bene il dominio che i cervotti hanno espresso per tutti i 90 minuti. Nepote ha aperto le danze su svarione di Monticone, che si è poi parzialmente riscattato bloccando i ripetuti tentativi ospiti di raddoppiare. Nella ripresa però il Venaria non ha solo raddoppiato con Lefter, il migliore in campo, ma ha addirittura trovato terzo e quarto gol con Granata e Cuccaro, oltre ai pali colpiti da Lefter e Nepote. Vergnano non ha mai dovuto sporcarsi i guantoni, altro segnale importante di come i cervotti abbiano avuto la totale padronanza del campo. Ora il Venaria è atteso dal big match contro il Lascaris, mentre i rossoneri dovranno resettare tutto e concentrarsi sullo scontro diretto con la Rivarolese per provare a tornare alla vittoria che manca da tre partite.

Nepote punisce. Dellisanti cambia ben cinque elementi rispetto al pareggio con lo Charvensod, schierando dall’inizio, oltre al portiere Monticone, Brocchi ed i 2005 Ussia, Cane e Parisi. Ermanni invece rilancia tra i titolari Niculaesi, Lefter ed il classe 2005 Gerardo. Interessante la scelta su Lefter, che viene impegnato da ala destra nel 4-2-3-1 arancioverde. 4-3-3 e abito classico invece per i rossoneri, con Cane a fare da riferimento davanti. Il Venaria parte con un buon piglio, con i tre dietro a Nepote che si scambiano spesso e volentieri di posizione per non dare punti di riferimento alla difesa del Caselle. Dopo pochi minuti Monticone è costretto ad un difficile intervento di piede su conclusione dal limite di Lefter, a certificare le difficoltà iniziali dei rossoneri. Difficoltà che si palesano nuovamente subito dopo: ottimo disimpegno sulla destra da parte dell’asse Mina-Cuccaro, assist preciso del terzino in area su cui si avventa ancora Lefter, che però centra in pieno il palo. È solo il preludio di ciò che accade al 22’: angolo di Cesarano, Monticone esce male e Nepote può appoggiare di testa in rete a porta sguarnita. Il gruppo di Dellisanti sbanda paurosamente, e poco dopo rischia di subire lo 0-2: stavolta è Mina a provarci su assist di Nepote, ma la conclusione termina di pochissimo a lato. Il Venaria continua a spingere ed a mettere sotro pressione i padroni di casa, che, ad eccezione di Parisi, sembrano letteralmente in balia degli avversari. Ci provano anche Cesarano e Gerardo, quest’ultimo con un tiro al volo da trenta metri che avrebbe fatto venire giù le tribune, prima di un tentativo di testa su Pavanello respinto da Monticone. I calci piazzati, da sempre arma vincente dei cervotti, sono una spina nel fianco per i rossoneri, che rischiano più volte l’imbarcata. Troppo netta la differenza di gamba e corsa a centrocampo, con gli ospiti che tengono sotto controllo il ritmo e la partita in generale, mentre il Caselle a livello offensivo non riesce a far sì che arrivino palloni golosi ai componenti del tridente, che oltretutto non fanno molto per essere più coinvolti, escludendo sempre il solo Parisi. Alla fine all’intervallo il punteggio dice 1-0 per un Venaria decisamente più in palla, ma che avrebbe potuto e dovuto andare a riposo con un vantaggio più consistente.

Valanga arancioverde. Dellisanti decide subito di cambiare le carte in tavola ed effettua ben tre cambi, lasciando negli spogliatoi Brocchi, Zorzan e Cane ed inserendo Di Giovanni, Albano e Delli Carri. Albano e Di Giovanni vanno a piazzarsi nella linea difensiva a quattro, rispettivamente a destra ed a sinistra, con Fontana che scala a centrocampo, mentre Delli Carri va a sostituire Cane come unica punta. La solfa però, purtroppo per i rossoneri, non cambia affatto rispetto al primo tempo. Le lacune difensive si fanno sempre più accentuate, puntualmente sfruttate dal Venaria. Nepote sfiora subito la doppietta, e poco dopo Lefter, con una percussione travolgente dalla sinistra, supera Nica e trafigge Monticone siglando il tanto agognato 2-0. La rete del raddoppio, cercata più volte dai cervotti ed ampiamente meritata, fa tirare un sospiro di sollievo a Ermanni, preoccupato per le tante occasioni mancate nel primo tempo. Occasioni che continuano a fioccare copiose: ci prova il neoentrato Granata, ma soprattutto ci prova ancora Nepote, che supera Monticone con un pallonetto delizioso, per giunta effettuato con il piede debole (il destro), ma centra anche lui un altro palo pieno. Il dominio degli ospiti continua senza sosta: cambiano i giocatori con qualche sostituzione, ma il leitmotiv della gara rimane lo stesso. Cesarano fa il bello ed il cattivo tempo sulla trequarti, mandando in bambola la già confusa retroguardia rossonera. A metà ripresa il numero 10 approfitta di una palla persa da Delli Carri e serve Granata, che tutto solo davanti a Monticone non fallisce e centra il 3-0. La partita sostanzialmente si chiude lì, anche se il Venaria trova addirittura il poker a tempo quasi scaduto: bella combinazione sulla sinistra tra Fabbian e Cuccaro, che entra in area e buca ancora Monticone. Da lì in poi è pura accademia: il Caselle alza bandiera bianca ed il Venaria va in modalità gestione, portando a casa una vittoria netta nel derby e ritrovando la vittoria in campionato che mancava da due turni.



IL TABELLINO

CASELLE-VENARIA 0-4

RETI: 22’ Nepote, 5’ st Lefter, 26’ st Granata, 44’ st Cuccaro.

CASELLE (4-3-3): Monticone 5.5, Recano 6, Brocchi 5 (1’ st Albano 5.5), Nica 5 (23’ st Merolla 5.5), Fontana 6, Ussia 5.5 (14’ st Pomero 5.5), Zorzan 5.5 (1’ st Di Giovanni 5.5), Risso 5.5, Cane 5 (1’ st Delli Carri 5), Parisi 6.5, Carlicchi 5.5. A disp.: Chieco, Diop Serigne, Lagarese Montuori, Puzzutiello. All. Dellisanti 5.5.

VENARIA (4-2-3-1): Vergnano 6, Cuccaro 7.5, Niculaesi 6 (36’ st Maggio sv), Cella 6.5, Pavanello 6.5, Cocirio 6.5, Mina 7 (14’ st Granata 7), Gerardo 6.5 (30’ st Tinnirello sv), Nepote 7 (36’ st Di Nunzio sv), Cesarano 7.5, Lefter 8 (21’ st Fabbian 6.5). A disp.: Orso. All. Ermanni 7.5.

ARBITRO: Borgia di Collegno 6.

AMMONITI: 20’ st Lefter (V), 39’ st Tinnirello (V), 41’ st Maggio (V).

LE PAGELLE

CASELLE

Monticone 5.5 Viene subito chiamato in causa da un rasoterra di Lefter, su cui respinge bene di piede, ma sul gol di Nepote la combina grossa, calcolando male i tempi ed uscendo completamente a vuoto. Si riscatta parzialmente su un colpo di testa di Pavanello, ma ormai la frittata è fatta.

Recano 6 Uno dei pochi a non crollare davanti ai cervotti, anche se diventa difficile mettere una pezza ovunque.

Brocchi 5 Mina e Cuccaro lo ubriacano a forza di uno-due e dribbling, facendogli passare un primo tempo da mal di testa cronico.

1’ st Albano 5.5 Soffre le stesse pene del compagno che va a sostituire, lasciando troppo campo ai colleghi che gli si presentano davanti.

Nica 5 Fatica a contenere lo strapotere fisico e atletico di Nepote, che gli va via più volte. Buca l’intervento su Lefter, permettendogli di presentarsi da solo davanti a Monticone.

23’ st Merolla 5.5 Leggermente meglio del compagno di reparto, ma comunque non abbastanza da reggere l’urto di fronte alla marea arancioverde.

Fontana 6 L’asse di destra che forma con Parisi è l’unica nota positiva nella partita dei rossoneri. Solo loro due provano a combinare qualcosa per impensierire Vergnano & Co.

Ussia 5.5 Viene travolto dalla valanga arancioverde, che a centrocampo sembra viaggiare al doppio del ritmo.

14’ st Pomero 5.5 Non riesce a portare linfa e corsa in un centrocampo perennemente in apnea.

Zorzan 5.5 Perde il confronto diretto con Cocirio e Gerardo, correndo spesso a vuoto e sprecando energie preziose.

1’ st Di Giovanni 5.5 Non perfetto quando c’è da applicare la trappola del fuorigioco, aspetto in cui è spesso in ritardo rispetto ai compagni.

Risso 5.5 Anche per lui giornata difficile in mezzo al campo. Da mezzala non trova i tempi di inserimento giusti e fatica a ripiegare in aiuto dei difensori.

Cane 5 Le chance per colpire le avrebbe, entrambe di testa, ma in tutte e due le occasioni manca il pallone. Cella e Pavanello lo ingabbiano e non lo fanno respirare un attimo.

1’ st Delli Carri 5 Davanti non combina un granché, perdendo anche un pallone sanguinoso che si trasforma nel gol del 3-0 che dà la mazzata definitiva alla partita.

Parisi 6.5 Frizzante e propositivo sin dai primissimi minuti di partita, è l’unico che sembra avere la convinzione di voler provare a far male alla retroguardia arancioverde. Mette un cioccolatino sulla testa di Cane, che però cicca il colpo di testa.

Carlicchi 5.5 Di palloni giocabili gliene arrivano veramente pochi, cosa che lo porta ad eclissarsi dalla partita troppo presto.

All. Dellisanti 5.5 Vero, i primi due gol subiti sono causati da errori individuali, ma sul piano del gioco i suoi vengono annichiliti dal Venaria, che primeggia in ogni aspetto della gara.

VENARIA

Vergnano 6 Deve stare attento soprattutto ad un paio di palloni alti, per il resto non deve compiere interventi degni di nota. Elegante in un paio di disimpegni con i piedi.

Cuccaro 7.5 Ha campo per affondare e non si tira certo indietro. Spinge con costanza sulla destra e serve a Lefter un assist che il centrocampista stampa sul palo nel primo tempo, per poi iscriversi al tabellino dei marcatori a tempo quasi scaduto.

Niculaesi 6 Dalle sue parti il Caselle trova terreno fertile nei primissimi minuti, ma con il passare dei minuti il classe 2004 si riassesta e porta a casa la pagnotta. (36’ st Maggio sv)

Cella 6.5 Si alterna con Pavanello in marcatura su Cane, che non riesce mai a trovare il modo di sgusciargli via.

Pavanello 6.5 Solido dietro, si concede anche il lusso di provare qualche sortita offensiva quando ha spazio per avanzare. Va vicino al gol con un paio di colpi di testa, da sempre pezzo forte della casa.

Cocirio 6.5 Dirige l’orchestra a centrocampo, unendo in maniera positiva qualità e quantità.

Mina 7 Nel primo tempo è letteralmente una furia. Svaria su tutto il fronte d’attacco e trova sempre il modo di far male ai rossoneri. Mezzo voto in meno per gli errori da dentro l’area che avrebbero potuto chiudere la partita molto prima.

13’ st Granata 7 Appena entrato impegna Monticone con un tiro deviato, dimostrando di essere subito in palla. Ci riprova a metà ripresa e fa centro siglando il 3-0.

Gerardo 6.5 Lampi di puro genio quelli messi in mostra dal classe 2005. Sfiora l’eurogol da trenta metri ed illumina la scena con filtranti alti millimetrici. (30’ st Tinnirello sv)

Nepote 7.5 Il capitano entra in campo con il piglio del guerriero, e si vede. Manda ripetutamente in tilt Nica ed approfitta dello svarione di Monticone per segnare di testa. Nella ripresa colpisce il palo con un pallonetto di destro. (36’ st Di Nunzio sv)

Cesarano 7.5 Stavolta il proscenio se lo prendono altri, ma lui lo zampino lo mette sempre, mettendo a referto i due assist per i gol di Nepote e Granata. Nel secondo tempo dipinge calcio con classe ed estro.

Lefter 8 Prova ottima in un ruolo inedito per lui. Nel primo tempo prima impegna Monticone con un insidioso rasoterra, poi colpisce in pieno il palo su assist di Cuccaro dalla destra. Vuole il gol e lo trova ad inizio secondo tempo con una percussione travolgente dalla sinistra.

21’ st Fabbian 6.5 Entra quando ormai il Caselle ha smesso anche solo di provarci, in un momento in cui la partita è già virtualmente chiusa, e serve l’assist per il 4-0 di Cuccaro.

All. Ermanni 7.5 Derby dominato in tutto e per tutto dai suoi cervotti, letteralmemte dilaganti dal primo all’ultimo minuto. Gestisce bene anche i cambi e torna a vincere rilanciandosi in campionato.

ARBITRO: Boscia di Collegno 6 Si perde per strada un paio di fuorigioco, ma per il resto dirige bene la gara.