Martino sale in cielo e salva le Aquile, Cadario stoppato dal palo: punto d'oro esterno per i granata

Un tempo a testa e un pareggio che fa tanto bene al Vanchiglia: ad Acqui Terme i granata impattano 1-1 contro le Aquile di Malvicino nel Big Match della quinta giornata del Girone D. In un match molto equilibrato, le due formazioni di vertice del campionato si sono divise la posta, al culmine di una sfida. Al gol di capitan Mattia Cesano nel primo tempo per la squadra di Cuccarese, ha risposto a metà ripresa il difensore di casa Francesco Martino su corner, non abbastanza per agguantare una rimonta che sarebbe stata molto utile ai bianconeri. Grande impatto per i cambi di Malvicino, sfortuna invece per Filippo Cadario, che ha centrato in pieno il palo dal dischetto mancando i tre punti. Magra consolazione il pareggio dalla capolista CBS che non scappa in vetta.

Monologo granata. Partono meglio gli ospiti, con al 2' minuto Amrhar che crossa per De Andreis che spara alto sopra la traversa. Reagisce subito l'Acqui due minuti più tardi: Crescentini mette in mezzo per Ruci che da due passi calcia in porta, ma Cavalieri è bravo a deviare in angolo. La prima svolta della gara arriva al 13' minuto, quando dagli sviluppi di un calcio d'angolo Cesano è più bravo di tutti a sfruttare lo spazio davanti a se infilare il pallone in rete per il vantaggio del Vanchiglia. La risposta dei termali arriva qualche minuto più tardi con il cross di Ruci per Crescentini, che sfiora il gol con un fantastica rovesciata. Passano pochi minuti e i padroni di casa hanno un'altra occasione per pareggiare con lo stesso Ruci, che non trova la via della rete. Il Vanchiglia poi potrebbe raddoppiare e mettere in cassaforte il risultato due volte al tramonto della orima frazione: la prima al 27', con il tiro di Cesano che viene ben respinto da Vecchiattini, la seconda al 38' con il colpo di testa di Diaec che esce di poco. Finisce il primo tempo con il vantaggio ospite, Acqui appannato.

Cambi decisivi. Nella ripresa entrambe le squadre effettuano cambi per sbloccare la situazione. I padroni di casa, grazie agli azzeccatissimi ingressi di Bosio e Massucco, creano più spinta in fase offensiva e il pareggio è servito: al 23' st Martino sale in cielo su corner e devia in rete, trovando l'1-1 che riaccende letteralmente l'animo bianconero. I termali sembrano averne di più e a pochi minuti dalla fine hanno un'occasione d'oro per portarsi in vantaggio. Il neoentrato Pagliano viene steso in area di rigore, per l'arbitro non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta Cadario, che però sfortunatamente colpisce in pieno il palo alla sinistra del portiere. Un episodio che concede ancora un po' di linfa ai granata, troppo remissivi nella ripresa, ma senza riuscire ad incidere sul risultato. Il punteggio finale dice 1-1, un punto che fa comodo ai torinese e che invece lascia qualche remora agli alessandrini.

IL TABELLINO

ACQUI-VANCHIGLIA 1-1

RETI: 13' Cesano (V), 23' st Martino (A).

ACQUI (4-3-1-2): Vecchiattini 6.5, Fava 6.5, Laiolo 6, Martino 8, Contraffatto 6.5, Morganti 6.5 (14' st Pesce 6.5), Baretta 6.5 (36 'st De Alexandris sv), Mulargia 6.5 (1' st Massuco 6.5), Ruci 6.5 (1' st Bosio 6.5), Cadario 6.5, Crescentini 7 (18' st Pagliano 7). A disp. Ivaldi, Arello, Santi , Piccardo. All. Malvicino 7.5.

VANCHIGLIA (4-3-3): Cavalieri 6 , Di Sparti 7, Gallo 6.5, Arcudi 6.5 (41' st Calabrese sv), Ferroni 6.5 (27' st De Fuccia 6.5), Diaec 6.5, Amrhar 6.5 (25' st Crisafulli 6.5), De Andreis 7, Cesano 7.5, Bonanno 7 (3' st Cantone 6.5), Abas 6.5 (16' st Loria 6.5). A disp. Iannielli, Fagnone, Perrone. All. Cuccarese 7.

ARBITRO: Gjona di Casale Monferrato 6.5.

AMMONITI: 5' Ruci (A).

LE PAGELLE

ACQUI

Vecchiattini 6.5 Non può nulla sul gol, tuttavia risponde bene quando chiamato in causa.

Fava 6.5 Svolge una buona partita ed è molto attento a non cadere nella trappola degli avversari.

Laiolo 6 Nel primo tempo rimane un po' in balia degli avversari. Molto meglio nella ripresa quando vengono fuori le sue vere qualità.

Martino 8 Ristabilisce il pari con un bel colpo di testa e permette ai padroni di casa di conquistare un punto molto importante. Gol a parte ha comunque disputato un'ottima partita.

Contraffatto 6.5 Disputa una buona partita non soffrendo troppo la forte fisicità degli avversari.

Morganti 6.5 Ottima prestazione contiene gli avversari grazie alla sua attenzione e qualità.

14' st Pesce 6.5 Gestisce molto bene la palla e crea qualche accelerazione che semina il panico alla difesa avversaria.

Baretta 6.5 Ottima prova con buone giocate, dimostra di avere un'ottima qualità (36' st De Alexandris sv).

Mulargia 6.5 Amministra molto bene il centrocampo, creando pericolo agli avversari. Bella partita da parte da sua.

1' st Massuco 6.5 Da energie fresche al centrocampo e disputa una buona partita molto attenta e ordinata.

Ruci 6.5 L'attacco non lo aiuta molto, ma fa buoni movimenti che impensieriscono non di poco la difesa avversaria.

1' st Bosio 6.5 Si impegna molto lottando con determinazione su ogni pallone e provando più volte a cercare i compagni in area.

Cadario 6.5 Peccato per il rigore sbagliato, ma la fortuna non è stata dalla sua partita. Buona partita comunque.

Crescentini 7 Ci prova nel primo tempo con una bellissima rovesciata che finisce alta. Dimostra di avere grandi qualità.

18' st Pagliano 7 Si conquista un rigore sacrosanto che avrebbe potuto cambiare la partita. Tuttavia il suo ingresso è determinante in quanto garantisce una forte presenza fisica in area.

All. Malvicino 7.5 Si vede la sua mano nel gioco di squadra, ha trasmesso grande grinta ai suoi giocatori.

VANCHIGLIA

Cavalieri 6 Non può molto sul gol preso. In generale ha disputato una buona partita ed è stato attento quando è servito.

Di Sparti 7 Dimostra di avere ottima velocità sulla fascia e garantisce una presenza quasi costante in fase offensiva.

Gallo 6.5 Disputa una buona partita fa valere la propria qualità.

Arcudi 6.5 In generale si muove molto bene cercando di non far passare nulla. Buona prestazione (41' st Calabrese sv).

Ferroni 6.5 Buona fase difensiva contiene bene la fase offensiva dell'Acqui.

27' st Di Fuccia 6.5 Entra in campo dimostrandosi all'altezza della situazione.

Diaec 6.5 Ci prova nel primo tempo con un colpo di testa che finisce alto. In generale una buona prestazione.

Amrhar 6.5 Buona prestazione garantisce stabilità al centrocampo.

25' st Crisafulli 6.5 Entra in campo in una fase decisiva della partita e ci mette grande impegno.

De Andreis 7 Bella partita recupera molti palloni a centrocampo mettendoci cuore e impegno.

Cesano 7.5 Fa un gol molto importante che permette alla squadra di chiudere il primo tempo in vantaggio. In generale bella partita.

Bonanno 7 Lotta in area di rigore per cercare di servire i compagni. Ci mette tanto impegno bella partita.

3' st Cantone 6.5 Fa quello che può in una fase non facile della partita. Dimostra grande personalità.

Abas 6.5 Dimostra ottima qualità in fase di attacco. Bella prestazione anche da parte sua.

16' st Loria 6.5 Fa quello che può in fase offensiva mettendo in difficoltà gli avversari.

All. Cuccarese 7 Si vede la sua impronta di gioco nella squadra dotata di grinta e qualità.

ARBITRO Gjona di Casale Monferrato 6.5 Gestisce molto bene il match tenendo tutto sotto controllo.