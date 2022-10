Perde un tacchetto, ma rimane in campo e segna il gol vittoria: capolista al tappeto

BORGO SI ON FIRE, lalalalala, BORGO IS ON FIRE...rieccheggia dallo spogliatoio novarese al termine dei novanta minuti. Perchè al Valentino Bertolini di Gassino è decisamente da festeggiare a squarciagola il successo dell'Accademia Borgomanero di Roncarolo sui rossoblù di De Martino, al culmine di una splendida sfida. La decide a tre minuti dal novantesimo la testata di Alessandro Siviero, attaccante novarese classe 2005, su assist da corner di un epico Nicolò Ranzani, funambolo di giornata con il suo mancino fatato, per uno 0-1 finale che permette l'anngancio in classifica degli ospiti. Poco da recriminare in casa Gassino, per una prestazione che rimane maiuscola e decisa in fin dei conti da un episodio.

LA PARTITA

Batti e ribatti. Aria rarefatta d’alta classifica e ritmi subito elevati, complice sicuramente anche l’innesto di forze fresche dalla Prima Squadra per ambo le formazioni. In mezzo ad una fastidiosissima invasione di cimici, i primi minuti si giocano a centrocampo tra il pressing gassinese e le interessanti verticalizzazioni ospiti, i quali non danno riferimenti tattici spaziando tra un 4-3-3 e un 4-4-2 a seconda del posizionamento di Piccinelli e Ranzani più o meno larghi. Prima fiammata la dà Campagnoli, con una torsione di testa su cross dalla destra di Fedele al 12’. I Burbanelli producono gioco, sfruttando molto la fisicità di Leon Garcia come riferimento e il fraseggio palla a terra di Amendola e Orlando, ma Raco e Ducato controllano bene Siviero e Piccinelli. Tanto che il vero e proprio primo squillo novarese è una bella punizione del mancino di Ranzani al 28’, salvata in corner in tuffo da Leone. Al 30’ episodio sospetto nell’area ospite, con Galla che mette a sedere Fossati e inciampa sul capitano rossoblù, ma per l’arbitro si può giocare. Abbassa ritmo e baricentro la squadra di De Martino e prende campo l’undici di Roncarolo, che al 34’ va vicino al gol con una staffilata ravvicinata di Leon Garcia, respinta con i pugni da un attento Leone; risponde pochi istanti dopo l’11 di casa Campagnoli, con una bella azione in solitaria sulla sinistra conclusa alto, dopo aver saltato due avversari. Brivido per i tifosi gassinesi al 42’, con la conclusione da fuori di Orlando che sibila alla destra del palo. Poi allo scadere di tempo doppia avvisaglia Gassino, prima con l’incursione di Galla sulla destra, e poi con la conclusione dal limite di Zanirato troppo alta. All’intervallo è 0-0.

Siviero giustiziere. Inizio subito spumeggiante di secondo tempo e Borgo già ad un passo dal vantaggio: Piccinelli s’invola bruciando Ducato e incrocia forte, Leone è strepitoso nell’intervento in tuffo a tu per tu. All’8’ st altra occasione ghiotta per la squadra di Roncarolo, con ancora Ranzani protagonista con un sinistro a giro dal limite dell’area che sfila fuori di un metro. Torna in avanti il Gassino con uno spunto di Zanirato di agile presa per Cranna. Premono gli ospiti e Ranzani è scatenato: su lancio di 50 metri di Beccaria, il numero 10 aggancia sontuosamente in corsa e prova a chiudere di collo-esterno sinistro sul primo palo, non trovando però il bersaglio grosso. Galla è sicuramente il più ispirato dei padroni di casa e da un suo lancio Sinigaglia avrebbe l’opportunità di portare avanti la squadra, ma il dribbling del 7 su Beccaria è impreciso e Crenna in uscita la fa sua prendendo anche un colpo al volto. Beccaria stesso che alla mezz’ora incorna su cross di Ranzani, ma non incrociando a dovere. La partita è un’altalena di occasioni, sul punteggio di stallo basta un gol per portarsi a casa la posta in palio e allora ci provano tutti. Al 36’ st Zanirato, servito da Galla, manda al bar Lorito e col sinistro calcia a giro, ma non trova lo specchio; subito dopo Lorito stesso si prende la corsia di sinistra e affonda, ma Ducato chiude il passante insidioso destinato al liberissimo Siviero. Un paio di giri d’orologio e questa volta la palla buona è sui piedi di Galla, che riceve da Facta sulla sinistra, affonda saltando Ranzani, ma nel momento culmine non serve Circelli nel cuore dell’area e spara a salve sull’esterno della rete. Il Gassino sembra essere più pronto alla vittoria, ma poi ecco il colpaccio: su corner di Ranzani, Siviero anticipa Leone in uscita e insacca di testa, per l’esplosione di gioia della panchina borgomanerese. 0-1 clamoroso al Bertolini. I padroni di casa si riversano in attacco, tra qualche inevitabile tensione finale. Galla nel finale prova a chiuderla sul primo palo, ma strozza troppo e Crannan

IL TABELLINO

GASSINO SR-A.BORGOMANERO 0-1

RETI: 43' st Siviero (A).

GASSINO SR (4-3-3): Leone 7, Fedele 6.5, Circelli 6, Croveri G. 6, Raco 6.5, Ducato 6, Sinigaglia 6, Colucci M. 6.5, Guasco Baraldo 6 (25' Zanirato 6.5), Galla 7, Campagnoli 6 (1' st Facta 6). A disp. Sandri, Adamo, Bertipaglia, Pistoresi, Meli, Cravero, Fella. All. De Martino - Rebola 6.5. Dir. Raco.

A.BORGOMANERO (4-3-3): Cranna 6.5, Zaramella 6, Miradoli 6 (5' st Lorito 6), Fossati 7, Beccaria 6.5, Leon Garcia 6.5 (30' st Mori 6), Amendola 7, Orlando 6.5 (27' st Lucchina 6.5), Siviero 7.5 (45' st Ghazi Fakhr sv), Ranzani 7.5, Piccinelli 6.5 (31' st Shani 6.5). A disp. Savoini Barbaglia, Caponnetto, Colombo, Orlando. All. Roncarolo 7. Dir. Zammuto - Squaratti.

ARBITRO: Scire' di Chivasso 6.5.

AMMONITI: Colucci M. (G), 26' Leon Garcia (A), 38' Orlando (A), 10' st Beccaria (A), 39' st Mori (A), 51' st Shani (A).

ESPULSI: 52' st Colucci M. (G).

