Prima su rigore, poi con un pallonetto spettacolare rilancia gli ospiti

Una doppietta spettacolare di Mauro condanna il Segrate alla sconfitta in un match dal primo tempo a senso unico, e dal secondo invece tutto in favore dei padroni di casa. La partita si decide nei primi dieci minuti quando il trequartista ospite trasforma un penalty e due minuti più tardi fredda Firolli con un gran tocco sotto. Il primo tempo è dominato dai ragazzi di Condomitti che fanno girare bene palla, e controllano il vantaggio pizzicando più volte Firolli, la ripresa però recita ben altro copione: gli uomini di Pezzella entrano con un atteggiamento diverso e rischiano di riaprirla più volte, ma Labruna non fa passare nulla, nemmeno un penalty a metà ripresa che poteva riaprire il match. Il grande atteggiamento in fase di non possesso regala a Condomitti tre punti fondamentali che complici gli altri risultati del girone rilanciano il Tribiano nelle zone alte della classifica.

MAURO SHOW

Inizio scoppiettante a Segrate nella sfida con il Tribiano. A passare in vantaggio sono subito gli ospiti con Mauro che insacca al 7’ un gran calcio di rigore. Passano solamente due minuti e lo stesso trequartista ospite raddoppia: se ne va a tu per tu ed esegue un pallonetto spettacolare che fa alzare la tribuna in un applauso collettivo. Al 21’ il Segrate prova a reagire con un timido tentativo di Lemoli chiuso con grande grinta da Spirito. Al 27’ il Tribiano rischia il tris con Chaibi che a porta vuota dopo un brutto rinvio di Firolli ciabatta. Lo stesso Chaibi ci riprova due minuti più tardi con un destro dal limite. Al 29’ Del Grandi ci prova con un destro a fil di palo. Al 30’ grande intervento di Labruna che si stende bene e arriva sul pallone sul destro dritto per dritto di Lemoli. Al 34’ il Segrate prova a riaprirla con un destro di Villani. La partita torna sui binari dell’equilibrio e per qualche minuto nessuno riesce a pungere come vorrebbe. Il Tribiano ci prova con qualche duetto, ma Chaibi non concretizza. Al 39’ prova a pungere Manoni, mentre al 41’ è Spirito a provarci con un destro sotto la barriera. Al 42’ ci prova ancora Mauro ma non trova nessuno e il primo tempo termina 0-2.

LABRUNA ABBASSA LA SARACINESCA

Secondo tempo in cui entrambe le squadre partono a moduli invariati. A partire forte sono i locali con un destro a giro di Cassisi che Labruna blocca tranquillamente. Al 6’ a rischiare di riaprire la partita è Villani con un destro a lato. Il Segrate spinge e non ci sta a perdere. A provarci nuovamente è Lemoli che se ne va in dribbling e sfiora il gol. Il Tribiano tiene botta però e difende il prezioso vantaggio. Il Segrate nel primo quarto d’ora alza il baricentro il più possibile e a provarci con un destro di poco alto sulla traversa è il neoentrato Donida. Al 17’ Vino se ne va con una veronica guadagna una punizione dal limite e si presenta lui stesso alla battuta, che piazza di destro di poco a lato. Lo stesso Vino ci prova per due volte con giocate sopraffini e al 24’ il direttore di gara concede un rigore per un presunto fallo di Cogrossi: dal dischetto va Battaglia, che si fa ipnotizzare da un super Labruna. Al 28’ lo stesso Battaglia ci prova con un destro a fil di palo. La prima risposta nella ripresa arriva al 30’ da parte del Tribiano con un bel destro di Mauro. Al 33’ di nuovo Mauro ci prova dai 20 metri: punizione di poco a lato. Al 45’ a provarci dopo una bella iniziativa di Rini è nuovamente Vino, ma il suo tiro finisce centrale facendo terminare la sfida sullo 0-2.

IL TABELLINO

SEGRATE-TRIBIANO 0-2

RETI: 7’ rig. Mauro (T), 10’ Mauro (T).

SEGRATE (4-4-2): Firolli 5.5, Lopreste 5.5, Di Salvo sv (21’ Civale 5), Silvestri 5.5 ( 3’ st Radaelli 6), Merchan 5 (13’ st Donida 6), Matozzo 5.5, Villani 6, Amenta 5.5 (20’ st Prestipino 6), Lemoli 5, Picariello 5.5 (13’ st Battaglia 5.5), Cassisi 5.5. A disp. Zanin, Bozzato, Neri, Civale, Prestipino, Merchan Pin F., Redaelli, Battaglia, Donida. All. Pezzella 5.

TRIBIANO (4-3-1-2): Labruna 8, Zenesini 6.5, Del Grandi 6.5 (13’ st Vino 6.5), Manoni 6.5, Cogrossi 7, Spirito 7, Ferrari 6.5 (20’ st Fumante 6), Grazzi 7, Sala 6.5, Mauro 7.5 (30’ st Rini 6.5), Chaibi 6.5 (9’ st Sciancalepore 6.5). A disp. Ciceri, Colombo, Marchello, Martillo, Massari. All. Condomitti 7.5. Dir. Zerletti.

ARBITRO: Geroli di Lodi 5.5.

AMMONITI: 4’ st Civale (S), 19’ st Radaelli (S), 38’ st Rini (T), 45’ st Sciancalepore (T), 49’ st Fumante (T).

LE PAGELLE



SEGRATE

Firolli 5.5 In fase di impostazione pecca spesso nei passaggi e non dà sicurezza sulle conclusioni.

Lopreste 5.5 Non argina bene Mauro e Sala che lo aggirano con passaggi tra le lineee.

21’ Civale 5 Entra per dare una svolta al match ma affonda insieme a tutta la squadra, poche volte preciso nei passaggi.

Silvestri 5.5 Impiegato in fase di possesso per compiere passaggi coi tempi giusti e in fase di non possesso per recuperare diversi palloni non riesce in nessuno dei due compiti.

3’ st Radaelli 6 Entra ad inizio ripresa e da dinamicità a un attacco che sembrava essere uscito dal match.

Merchan 5 Nella difesa a quattro non si muove con i tempi giusti e ha poca sintonia con i compagni.

13’ st Donida 6 Ci prova più volte andando pericolosamente vicino al gol con un destro di poco alto sulla traversa.

Matozzo 5.5 Spesso superato da Mauro e poi Vino che lo lascia sul posto per due volte con giocate di alta classe.

Villani 6 Le sue conclusioni sono spesso centrali, perde i duelli di fisico.

Amenta 5.5 Manca tutta la grinta del capitano, partita da cancellare insieme al resto della squadra.

20’ st Prestipino 6 Entra e cestina due palle gol clamoroso mettendo però il giusto impegno nel match.

Lemoli 5 Da un numero nove ci si aspetta molto di più, fa fatica a difendere palla e far salire i suoi.

Picariello 5.5 Fa fatica ad entrare in partita e perviene poco negli ultimi venti metri.

13’ st Battaglia 5.5 Entra dalla panchina e sbaglia il rigore che poteva riaprire il match.

Cassisi 5.5 Ci prova più di una volta rientrando e calciando a giro ma è sfortunato.

All. Pezzella 5 La squadra non gira e i cambi non lo aiutano.

TRIBIANO

Labruna 8 Ipnotizza Battaglia e regala al Tribiano tre punti fondamentali che servono a fare passi avanti in classifica.

Zenesini 6.5 In fase di non possesso è insuperabile, forse troppo poco propositivo in quella di possesso.

Del Grandi 6.5 Bellissima la conclusione con cui sfiora l’incrocio dei pali, grande impegno e dedizione a disposizione del gruppo.

13’ st Vino 6.5 Entra e sfoggia giocate sopraffini usando bene il fisico in tutti i duelli spalla a spalla.

Manoni 6.5 Con Cogrossi e Ferrari è decisivo nell’arginare sul nascere ogni iniziativa offensiva ospite.

Cogrossi 7 Ingabbia Radaelli nella ripresa in maniera spettacolare concedendogli nulla.

Spirito 7 Cavalca avanti e indietro sulla corsia concedendo nulla agli avversari sia in fase di possesso che in fase di non possesso.

Ferrari 6.5 Con Manoni e Cogrossi è decisivo sfiorando anche il gol di testa su calcio d’angolo.

20’ st Fumante 6 Entra ed usa il fisico per arginare sul nascere ogni iniziativa avversaria.

Grazzi 7 In mediana si sacrifica e quando vede lo spiraglio corre a più non posso in zona offensiva.

Sala 6.5 Usa il fisico per tenere su il pallone e far respirare la squadra, grinta e qualità a disposizione dei compagni.

Mauro 7.5 Una doppietta con il meglio del repertorio, prima fredda a Firolli dal dischetto, poi sfoggia un gran tocco sotto.

30’ st Rini 6.5 Grande prova nel finale per poco non si ritrova a tu per tu con Firolli per batterlo.

Chaibi 6.5 Gran giocatore in zona offensiva, usa il fisico e nei duelli spalla a spalla è decisivo, perde in fase di non possesso.

9’ st Sciancalepore 6.5 Entra a partita in corso e dimostra grande gamba in fase di non possesso.

All. Condomitti 7.5 Guida i ragazzi da vero leader abbinando un gran primo tempo in fase di possesso ad un secondo ad alta intensità in fase di non possesso.

ARBITRO

Geroli di Lodi 5.5 Cartellini sventolati senza un metro di giudizio coerente.

LE INTERVISTE

SEGRATE

Nel post partita Pezzella ha dichiarato: «È chiaro che prendere due gol dopo dieci minuti è stato molto complicato. Siamo partiti male non siamo riusciti a fare gol neanche su rigore. Qualche ragazzo che ha una certa età non può venire al campo e non essere concentrato sulla partita».

TRIBIANO

Nel post partita Condomitti ha dichiarato: «Primo tempo in cui non c'è stata partita: abbiamo giocato a una metà campo sola. Nel secondo mi è piaciuto molto l'atteggiamento, la voglia di non prendere gol. Siamo passati da due partite dure da cui abbiamo tratto la forza per far sì che nascano prestazioni così, ora dobbiamo continuare così».