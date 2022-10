Segna una tripletta in rimonta e capovolge la favorita

L'AlbinoGandino espugna con un netto 3-1 la Tritium. La sbloccano i padroni di casa grazie ad un colpo di testa di Legarda, ma gli ospiti riacciuffano e ribaltano il risultato in pochi minuti grazie ad una doppietta di Aldeghi. Nel secondo tempo la Tritium insidia maggiormente, ma non riesce a concretizzare a dovere le occasioni, al contrario l'AlbinoGandino trova grazie ad una grande giocata di Persico e alla freddezza del proprio bomber di giornata Aldeghi, che sigla la sua tripletta personale e chiude il match.

LEGARDA ILLUDE, ALDEGHI SI RISCALDA

Primo tempo molto tattico, in cui le compagini sono state schierate a specchio sulla base di un 4-3-3. Durante la prima mezzora sono state poche le emozioni, il gioco si è sviluppato soprattutto al centro del campo. L'occasione più ghiotta passa tra i piedi di Lazzaroni, capitano dell'AlbinoGandino, che brucia Legarda e per poco non trova l'eurogol sul secondo palo. Al 32' la partita si accende: arriva il primo cartellino giallo ai danni di Biava, difensore dell'AlbinoGandino, che strattona un avversario evitando una ripartenza. Un minuto dopo la Tritium trova la rete del vantaggio grazie ad un cross di Marcantonio dalla destra che trova l'incornata vincente di Legarda. Tuttavia, in appena quattro minuti gli ospiti ribaltano la situazione grazie ad una doppietta di Aldeghi, prima approfittando di una palla morta in mezzo all'area in seguito ad un tiro di Lazzaroni respinto dalla difesa, poi appoggia in rete grazie ad una grandissima azione sulla destra nata da un filtrante di lazzaroni per Pelliccioli che dopo una gran cavalcata ed un gran numero serve il bomber di giornata.

UNA LEGGE ANTICHISSIMA

Pizzocchero prova a riacciuffare il risultato effettuando sin dal primo minuto della seconda frazione qualche cambio. Infatti la Tritium crea diverse occasioni e attacca maggiormente, ma spreca troppo. L'occasione più clamorosa arriva dopo venti minuti: sugli sviluppi di un angolo Kourouma lascia sul posto un difensore avversario e crossa per Toppi che non riesce a segnare a causa di una muraglia di maglie bianche sulla linea di porta. Dieci minuti dopo Kourouma non è abbastanza lucido e invece che siglare la rete del pareggio colpisce un difensore avversario, l'AlbinoGandino riparte e dopo una serie di passaggi Persico riceve un pallone al limite dell'area, serve Aldeghi con uno scavetto sublime e l'attaccante mette il sigillo sulla partita portandosi a casa il pallone.

IL TABELLINO

TRITIUM-ALBINOGANDINO 1-3

RETI (1-0, 1-3): 33' Legarda (T), 36' Aldeghi (A), 37' Aldeghi (A), 32' st Aldeghi (A).

TRITIUM (4-3-3): Bassani 6, Li Destri 6.5, Ortelli 5.5 (1' st Kourouma 6), Cecconi 5 (1' st Pozzi 7), La Torre 6, Legarda 7.5, Pena Gonzales 6.5, Marcantonio 6.5, Toppi 7, Campani 6 (22' st Colpani 6.5), Terlizzi 6 (35' st Catellani sv). A disp. Sau, Thiam, Fascella, Orhian, Lanza. All. Bassani - Pizzocchero 6.

ALBINOGANDINO (4-3-3): Zanchi 6, Pelliccioli 7.5, Filisetti 6 (36' st Sozzi sv), Idele Darlington 6 (37' st Franchina sv), Biava 6, Agosti 6.5, Ruffato 6.5, Lucioni 6.5, Lazzaroni 7.5 (26' st Magoni 6), Persico 8 (42' st Longhi sv), Aldeghi 9. A disp. Vailati, Moioli P., Filisetti. All. Minelli 7.5.

ARBITRO: Ayob di Bergamo 6.5.

AMMONITI: Magoni (A), Pozzi (T), Biava (A).

Legarda, a segno per la Tritium

LE PAGELLE

TRITIUM

Bassani 6 Attento e non può nulla sulle reti, si propone molto quando i difensori sono in difficoltà.

Li Destri 6.5 Lotta, macina chilometri e non si arrende mai.

Ortelli 5.5 Cerca di limitare Aldeghi, ma sfortunatamente può far poco.

1 st Kourouma 6 entra per dar peso all'attacco, ha buoni spunti ma spesso è poco lucido.

Cecconi 5 Si propone bene, ma complica troppo le giocate.

1 st Pozzi 7 Prende le redini del centrocampo e oltre a mettere ordine si inserisce bene palla al piede.

La Torre 6 Combatte e contiene al meglio Lazzaroni.

Legarda 7.5 Attento in fase difensiva sulla punta avversaria, ottimo lo stacco per la rete del momentaneo vantaggio.

Pena 6.5 Fa a sportellate con Ruffato, poi nel secondo tempo si adatta come terzino.

Marcantonio 6.5 ottimo cross per la rete di Legarda, in mezzo al campo combatte fino all'ultimo.

Toppi 7 Fa reparto da solo, crea insidie e gli manca soltanto la rete.

Campani 6 Un po' nascosto, si propone poco e gioca pochi palloni.

22 st Colpani 6.5 Si propone e crea fastidio nei pressi dell'area avversaria.

Terlizzi 6 Tocca pochi palloni, dopo un buon inizio si spegne.

(35 st Catellani sv)

All. Pizzocchero 6 Azzecca i cambi, ma non danno i risultati sperati.

L'undici di partenza della Tritium

ALBINOGANDINO

Zanchi 6 Non può nulla sul goal e non è mai chiamato in causa.

Pelliccioli 7.5 Brucia la fascia, trova un grandissimo numero e assist per il raddoppio.

Filisetti 6 Contiene al meglio gli avversari e si propone in impostazione.

Idele 6 Nel primo tempo fatica, nel secondo si riprende e svolge un'ottima fase difensiva.

Biava 6 Viene ammonito per un fallo su ripartenza, partita nel complesso positiva.

Agosti 6,5 Chiude al meglio Toppi e spazza gli attacchi avversari.

Ruffato 6.5 Avvincente duello con Pena e fa ottimi strappi per le ripartenze.

Lucioni 6.5 In mediana aiuta Idele e contrasta molto bene gli inserimenti avversari.

Lazzaroni 7.5 Si sacrifica, pressa, regala spunti e ci mette lo zampino nei primi due goal.

26' st Magoni 6 Ricopre bene entrambi le fasi.

Persico 8 Si propone e inventa un assist stupendo.

Aldeghi 9 Tripletta e tanto sacrificio, il pericolo maggiore di questa squadra.

All. Minelli 7.5 Prepara al meglio la partita e mantiene compatti i ragazzi.

La formazione di partenza dell'AlbinoGandino

ARBITRO

Ayob di Bergamo 6.5 Non troppe le decisioni discutibili, sempre puntuale.