Taga riacciuffa la Cbs, Xhelilaj la ''tradisce'': le violette sgambettano la capolista

Sul difficile campo di Via Revello arriva il primo stop per la Cbs di Filoni che impatta per 1-1 contro un Cenisia coriaceo e con il coltello tra i denti, capace di non mollare mai nonostante la superiorità tecnica dei rossoneri. La tradizione negativa per Filoni in casa delle violette si conferma dopo la sconfitta subita lo scorso anno, che di fatto era costata il primo posto in campionato. Se è sottolineata dal tecnico rossonero la mancanza di cattiveria della sua squadra per buona parte del secondo tempo, sono liete le note in casa Cenisia, con Curcio che ha saputo toccare le corde giuste dei suoi ragazzi incitandoli in ogni momento della partita e credendo nella rimonta di una sfida che sembrava indirizzata allo stesso epilogo del precedente casalingo contro l'Acqui.

EL SEGNA SEMPER LUI

Il copione del match è quello previsto, con la Cbs padrona del campo e con il Cenisia attendista, pronto a sfruttare ogni errore. Il primo ad iscriversi alla partita e Garofalo, che va vicino al gol con un destro a giro fuori di poco. I padroni di casa fanno la voce grossa e al 10’ rispondono con un colpo di testa di Taricco lasciato tutto solo in area, ma Ventura è super e si distende in tuffo. Garofalo sembra ispirato e al 25’ solo la traversa gli nega la gioia del gol con Soccavo battuto. I rossoneri aumentano la pressione e ciò sembra il preludio al gol del vantaggio ma qualche errore a centrocampo, in particolare quello di Spione al 31’ che dà il via ad un pericoloso tiro fuori di Taricco, rischia di compromettere i piani. L’asse Massaro-Hachmaoui, risultato decisivo e letale nel match con l’Acqui, colpisce ancora al 35’: l’azione è identica con il numero 10 rossonero che punta Dematteis e lo salta con facilità, pallone in mezzo per Hachmaoui, bravo ad allungare il piedone e depositare in rete. In chiusura di primo tempo serve ancora un super Ventura per evitare il pareggio delle violette: cross di Bruscella dalla destra, Alickaj liscia l’intervento e Agostino calcia a botta sicura ma l’estremo difensore rossonero respinge di piede.



TAGA BOOM, XHELILAJ TRADISCE

L’inizio ripresa della Cbs non è certo dei migliori: il Cenisia preme e il centrocampo rossonero composto da Ponziano, Spione e Garofalo, comincia a dare segni di cedimento. Curcio ne approfitta e inserisce Taga, in panchina per motivi disciplinari, che grazie alla sua dinamicità contribuisce a ingabbiare il centrocampo ospite. Per fortuna di Filoni la difesa non si scompone grazie alla personalità di Cuzzi e Di Giovine e il Cenisia non arriva mai in modo pulito e pericoloso dalle parti di Ventura per i primi 20 minuti. Dopo questo torpore iniziale, Filoni scuote i suoi e toglie l’ammonito Spione per Bajardi andando ad abbassare Xhelilaj come interno destro. Questa mossa ridà vigore agli ospiti che vanno vicini al 2-0 con Massaro al 21' st, ma Soccavo e bravo a deviare in angolo.

Il Cenisia non si scompone e reagisce attaccando con tutti i suoi uomini. Al 37’ st arriva per Curcio il giusto premio: Taga fa partire un destro micidiale su punizione, Ventura viene tradito dal mezzo passo verso destra e non riesce ad arrivare al pallone sul suo palo. 1-1 e partita che sembra destinata ad un pareggio, ma all’ultimo giro di lancette Hachmaoui si inventa una giocata che solo i veri fuoriclasse fanno lasciando sul posto tre uomini in maglia viola con un sombrero e puntando Feer in area, dribbling verso sinistra e il capitano di casa non può far altro che stenderlo in area. Sul dischetto si presenta Xhelilaj che questa volta non è freddo come suo solito e manda la palla sul palo lasciando il punteggio sull’1-1 finale.

Curcio gioisce per un punto fondamentale contro una pretendente alla vittoria del campionato, mentre Filoni torna a casa con tanto rammarico, ma con anche tanta consapevolezza che la squadra se gioca sempre con la testa può arrivare molto lontano. A volte partite come questa servono da lezione per evitare di ripetere di nuovo gli errori commessi.

IL TABELLINO

CENISIA – CBS 1-1

RETI: 35’ Hachmaoui (Cb), 37’st Taga (Ce).

CENISIA (4-2-3-1): Soccavo 6.5, Dematteis 6 (33’st Sorbone sv), Fezulla 6.5, Palazzo 7.5, Feer 6.5, Ballici 6.5, Agostino 6 (19’st Lanzillotta 6.5), Taricco 6.5 (19’st Bellone 6), Napoli 6 (5’st Taga 7), Bruscella 6, Benso 6 (17’st Vizzi 6.5). A disposizione: Scanu, D’Uva, Luly. All: Curcio 7.

CBS (4-3-3): Ventura 6.5, Alickaj 6.5 (40’st Alessandro sv), Branca 6.5, Spione 6 (13’st Bajardi 6), Di Giovine 6.5, Cuzzi 6, Xhelilaj 6.5, Ponziano 6, Hachmaoui 7, Massaro 7 (35’st Brusa sv), Garofalo 6.5 (23’st Anelli 6). A disposizione: Truzzi, Evangelista, Ramellini, Viberti. All: Filoni 6.5.

AMMONITI: 30’ Spione (Cb), 32’ Palazzo (Ce), 35’st Massaro (Cb), 36’st Ponziano (Cb), 48’st Feer (Ce)

ARBITRO: Ndongue di Torino 7 Conduzione praticamente perfetta, gli episodi chiave li fischia tutti in maniera corretta.

LE PAGELLE

CENISIA

Soccavo 6.5 Non può nulla sul gol di Hachmaoui, nella ripresa tiene vivi i suoi con un'ottima parata su Massaro.

Dematteis 6 In gran difficoltà con Massaro che gli va quasi sempre via (33’ st Sorbone sv).

Fezulla 6.5 Provvidenziale nel primo tempo in più occasioni, nella ripresa dalle sue parti la Cbs non punge.

Palazzo 7.5 Prestazione mostruosa, nonostante la stazza fisica che gli nega centrimetri in più giganteggia a centrocampo senza paura.



Feer 6.5 Una prestazione solida ed efficace, nulla può sul rigore, il dribbling di Hachmaoui è fulminante per qualsiasi difensore.

Ballici 6.5 Non bada all'estetica preferendo la praticità e giocate sicure senza rischi.

Agostino 6 Sciupa una ottima palla gol in finale di primo tempo dove uno come lui poteva fare decisamente meglio.

19’ st Lanzillotta 6.5 Entra subito con il piglio giusto, sciupone sottoporta.

Taricco 6.5 Un primo tempo intraprendente con tanta garra e tanta fisicità.

19’ st Bellone 6 Buon impatto in un momento non semplice.



Napoli 6 Pochi palloni giocabili, spesso i compagni lo fanno correre a vuoto e inoltre viene marcato stretto da Di Giovine e Cuzzi.

5’ st Taga 7 Un ingresso in campo impressionante per voglia e spirito di sacrificio, il gol siglato su punizione è un giusto premio per lui.

Bruscella 6 Troppo altalenante nell'arco del match, dà sempre quell'impressione del '' vorrei ma non voglio''.



Benso 6 Prestazione sufficiente dove ci mette voglia e corsa al servizio della squadra.

17’st Vizzi 6.5 Fa meglio del compagno, riesce a dare più sostanza al centrocampo delle violette.

All: Curcio 7 Può ritenersi soddisfatto del carattere e degli attributi mostrati dai suoi ragazzi che avevano una voglia matta di rimettere in piedi questa partita.

CBS

Ventura 6.5 Due interventi da grande portiere su Taricco e Agostino, sulla punizione di Taga viene forse tradito dal mezzo passo verso destra.

Alickaj 6.5 Ottima partita dove non prende rischi, unico errore in finale di primo tempo dove viene graziato da Agostino (40’ st Alessandro sv).

Branca 6.5 Ha 3 polmoni, non smette mai di correre e proporsi in fase offensiva, anche in zone di campo non propriamente sue.

Spione 6 Non la sua partita migliore, qualche errore in disimpegno e un giallo che lo condiziona finchè è in campo.

13’st Bajardi 6 Entra con voglia, ma gli spazi sono pochi.



Di Giovine 6.5 Il solito Di Giovine a cui piace prendersi rischi in zone di campo pericolose, ma la palla dai suoi piedi non gliela togli mai.



Cuzzi 6 Non risparmia mai scivolate sul pallone, suo marchio di fabbrica. Qualche errorino in passaggi semplici.

Xhelilaj 6.5 E' vero sbaglia il rigore, evento rarissimo per lui, ma la sua è una partita molto intelligente e utile alla squadra.

Ponziano 6 Non è in un gran periodo, deve ritrovare quella forma che lo ha caratterizzato per larghi tratti della scorsa stagione.

Hachmaoui 7 La giocata che si inventa all'ultimo minuto di partita è una giocata da fuoriclasse vero. Questo ragazzo ha un bel futuro di fronte a se.

Massaro 7 Ha un dribbing fulminante alla Leao che lascia sul posto ogni giocatore che prova a fermarlo. Deve migliorare in fase realizzativa per diventare completo (35’st Brusa sv).

Garofalo 6.5 Primo tempo sontuoso dove per larghi tratti risulta essere il migliore della Cbs. Nella ripresa è parso stanco ed esce un po' dalla partita.

23’st Anelli 6 Entra in una fase delicata per la Cbs, Filoni gli chiede determinati compiti e lui esegue senza sfigurare.

All Filoni 6.5 E' mancata la cattiveria per chiuderla ed è arrivata la doppia beffa, prima il gol del pareggio poi il rigore del 2-1 fallito da Xhelilaj, ma la squadra può imparare dai suoi errori e non ripeterli.

LE INTERVISTE

Matteo Curcio: «E' stata una partita difficile, loro sono superiori ma tolta la prima parte del primo tempo dove abbiamo sofferto e dove abbiamo avuto comunque qualche occasione per fare gol, nella ripresa abbiamo nel complesso meritato il pareggio, andando a prendere un punto che fa morale». Rispetto invece alla nuova riforma che penalizzerebbe la categoria Under 19, il commento è piccato: «Con questo nuovo cambiamento, a parte chi lotta per la vittoria del campionato, han reso tutto inutile per le altre squadre dove non si gioca per un reale obiettivo. Se si doveva fare questo cambiamento andava fatto prima di inziare il campionato, non a campionato in corso. Cosa proporrei? Un girone di qualificazione per i regionali decretato da un sorteggio, come era anni fa».

Antonio Filoni: «Abbiamo fatto un discreto primo tempo contro una squadra pericolosa capace di sfruttare gli errori e potevamo sfruttare meglio qualche altra situazione, mentre nel secondo abbiamo fatto male, tanti passaggi sbagliati e facevamo fatica ad uscire sul loro play, cosi ho scelto di giocare a due punte togliendo Massaro ma non è servito».