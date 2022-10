Uno fa doppietta in 9 minuti, l'altro para di tutto e l'ultimo è il supersub che sfiora il tris

Quando non fai gol, prima o poi lo subisci: una legge imperscrutabile che oggi si è abbattuta sul Pozzuolo di Panara. Un partita condotta all’insegna del predominio territoriale e dell’estro offensivo dei suoi attaccanti e che tuttavia non ha permesso ai padroni di casa di inaugurare un nuovo ciclo vincente dopo il pareggio in trasferta 3-3 di settimana scorsa contro la Brianza Olginatese. Del resto, avversaria di giornata è l’ostica Cisanese di Passoni, capace di ottenere 3 vittorie sulle 4 sfide sin qui disputate e che può annoverare nel suo organico giocatori del calibro di Comi e Marchetti. Saranno proprio loro due, il primo con le sue parate, il secondo con una memorabile doppietta nella ripresa, a prendersi la scena e a sconfiggere per 2-1 un Pozzuolo che accorcia le distanze con Carbonara su punizione e che va a un passo dal pareggio nel finale, quando solo il palo decreta la sconfitta per i padroni di casa.

TANTA SEMINA E POCO RACCOLTO

Un’espressione che ben sintetizza il primo tempo dei ragazzi allenati da Panara, capaci di rendersi più volte pericolosi in fase offensiva senza mai avere né la freddezza né la precisione per abbattere il muro eretto dal numero 1 avversario Comi, che sussulta per la prima volta al 3’, quando, su una rimessa laterale ben battuta da Taverniti, Gadda si accentra da sinistra e conclude con un destro potente sul primo palo, largo per una questione di centimetri. Bastano pochi minuti per comprendere che il numero 7 del Pozzuolo è in giornata di grazia, ragione per la quale i compagni cominciano ad affidargli con sempre più frequenza le redini del gioco: sfruttando la già consolidata intesa con Di Cianno, Gadda e il numero 11 di casa si cercano spesso con triangolazioni e giocate fulminee. All’8’, infatti, è un filtrante sempre di Gadda che manda al tiro il compagno, abile a liberarsi dal limite e calciare di forza, trovando però ancora l’attento Comi sulla sua strada. Schiacciata dalla verve offensiva degli avversari, la Cisanese non può far altro che contenere gli ispirati esterni in maglia bianca, pericolosi anche 3 minuti più tardi: è ancora Di Cianno a smarcarsi in mezzo ad un nugolo di maglie nere e toccare il pallone a Sangalli, lesto a girare immediatamente per Gadda; tiro cross insidioso respinto forse con un braccio da Bonaiti. Nonostante le veementi proteste di casa, fa bene il ben appostato Bacchetta a lasciare proseguire l’azione. L’asse Gadda-Di Cianno sembra funzionare alla perfezione: è ancora il numero 7 di casa a servire Carbonara, che, al 12’, fallisce una buona occasione impattando male il pallone in un tentativo di semirovesciata; 300 secondi dopo, è invece Di Cianno a beneficiare della perfetta assistenza del compagno: superati Sottocornola e Tonioni, il classe 2005 riesce a presentarsi solo davanti a Comi, graziato dal sinistro troppo largo del bomber avversario. Nel mezzo, un tentativo da parte della Cisanese di passare in vantaggio su azione da calcio d’angolo: Castelnovo pennella un bel pallone sulla testa di Mazzoleni, che incorna verso la porta; una girata che Tonioni corregge trovando pronta l’opposizione di Monti sulla linea di porta. Dopo un colpo di testa di Bustreo dal limite dell’area piccola finito sul fondo, il Pozzuolo rifiata, concedendo un’importante chance agli avversari, vicini alla rete al 35’, quando Panzeri anticipa Gadda e serve in profondità Mazzoleni, il cui cross trova libero Marchetti al centro dell’area: colpo di tacco al volo tra Magnoni e Bustreo che smarca Balbiani, che conclude debolmente sul fondo a tu per tu con Monti. Scampato il pericolo, i padroni di casa si gettano in avanti nel tentativo di trovare finalmente il tanto agognato vantaggio: Comi, però, non è dello stesso avviso, e lo dimostra smanacciando in corner l’insidioso sinistro sotto l’incrocio di Taverniti, imbucato perfettamente da Gadda, prima che il destro volante in piena area di rigore di Sangalli, terminato di poco sopra la traversa, non metta la parola fine su un primo tempo che lascia tanto amaro in bocca ai padroni di casa.

MARCHETTI-CARBONARA: SCONTRO A DISTANZA

Erano in molti ad aspettarsi un inizio di ripresa sulla falsa riga del primo tempo: un Pozzuolo in avanti trascinato da Gadda e Di Cianno e una Cisanese sorretta dalle respinte dei suoi centrali e dai miracoli del numero 1 Comi. Invece, dopo appena due minuti, Becherini sventaglia un pallone preciso in profondità all’indirizzo di Marchetti, che sbuca alle spalle di Bustreo e fredda Monti con un sinistro angolatissimo. Innervosito dalla situazione di vantaggio che sente di non meritare, il Pozzuolo reagisce con un’invenzione di Gadda dal limite, neutralizzata da Comi, prima di capitolare nuovamente su azione di calcio d’angolo: traversone perfetto di Castelnovo e stacco da cineteca di Marchetti, bravissimo a colpire in mezzo ad avversari di statura ben maggiore e ad indirizzare il pallone perfettamente sotto la traversa. Il gol segnato galvanizza il numero 11 ospite, che al 20’ colpisce un palo su un bell’assist aereo di Tonioni, lasciando dunque aperta una partita riaperta 7 minuti prima dalla splendida punizione di Carbonara dal limite: una pennellata d’artista che passa accanto alla barriera e termina la sua corsa nell’angolino basso alla sinistra di un Comi forse non impeccabile nella sistemazione della barriera. Nonostante la Cisanese si abbassi nuovamente, come accaduto nel primo tempo, il Pozzuolo, trascinato da Gadda e il neo-entrato Misani, fatica ad andare al tiro: e così, dopo una nuova punizione dal limite di Carbonara, che provoca negli spettatori l’illusione ottica del gol, Panara sceglie di inserire Busacca, spesso pericoloso a partita in corso. Il numero 17 non ci mette molto ad entrare in partita, sfruttando la sua esperienza e una buona intesa con i compagni di reparto: è lui, infatti, ad innescare al 40' Di Cianno, che, dribblato Sottocornola, conclude alto da posizione defilata. Finale incandescente: una Cisanese spesso criticata dagli avversari per qualche perdita di tempo, centra un palo al 48’ con Luci, inserito nella ripresa ed autore di un’ottima prestazione in fase di contropiede; nonostante la sfortuna, i ragazzi di Passoni portano ugualmente a casa i 3 punti, grazie all’intervento decisivo di Comi sul diagonale insidioso di Migliore e al clamoroso palo di Carbonara, colpito all’8’ di recupero, dopo uno slalom in area di alta scuola. Termina così una sfida che consente alla Cisanese di riconquistare la vetta della classifica e che lascia ai tifosi del Pozzuolo molto amaro in bocca per quanto creato: bisognerà dunque vincere in casa del Mapello domenica prossima per risalire la china.







IL TABELLINO

POZZUOLO-CISANESE 1-2

RETI: 2' st e 11' st Marchetti (C), 13' st Carbonara (P).

POZZUOLO (4-3-3): Monti 6, Migliore 6.5, Taverniti 6 (37' st Busacca 6.5), Conti 6.5, Magnoni 6.5, Bustreo 6.5, Gadda 7, Sangalli 6.5 (27’ st Saracino 6), Alberio 6 (14' st Misani 6.5), Carbonara 7, Di Cianno 6.5. A disp. Mazzone, Bonetti, Grimaldi, Vignali. All. Panara 6. Dir. Gadda.

CISANESE (4-3-3): Comi 7, Panzeri 6.5 (30' st Valsecchi L. sv), Bonaiti 6, Castelnovo 6.5, Sottocornola 6, Becherini 6.5, Mazzoleni 6 (3' st Privitera 6), Tonioni 6.5 (24' st Valsecchi A. 6), Balbiani 5.5 (21' st Luci 7), Amar 5.5 (1' st Bassi 6.5), Marchetti 7. A disp. Bertuletti, Perri, Mazzoleni, Pellegrini. All. Passoni 6.5. Dir. Vassena.

ARBITRO: Bacchetta di Monza 6.5.

AMMONITI: Conti (P), Bonaiti (C), Becherini (C), Valsecchi A. (C).

Andrea Gadda e Simone Carbonara, tra i più in forma del Pozzuolo

LE PAGELLE

POZZUOLO

Monti 6 Incolpevole sui due gol subiti, risponde bene le (poche) volte in cui viene chiamato in causa.

Migliore 6.5 Si dimostra efficace in entrambe le fasi, controllando senza patemi le offensive ospiti e offrendo un importante contributo quando si tratta di attaccare.

Taverniti 6 Prova di ordinaria amministrazione, anche se la sensazione è che avrebbe potuto osare di piu’in fase offensiva.

37’ st Busacca 6.5 Nonostante il poco tempo a disposizione, il suo ingresso migliora notevolmente la pericolosità in attacco del Pozzuolo. Non perde un pallone e grazie ad una buona abilità nel dribbling causa non pochi grattacapi ai difensori ospiti.

Conti 6.5 Centrocampista dinamico e completo, recupera un alto numero di palloni, grazie a cui riesce ad orchestrare con personalità nuove azioni per i suoi.

Magnani 6.5 Sicuro negli anticipi e tempestivo nelle chiusure. Appare in qualche circostanza in ritardo e leggermente fuori posizione, leggerezze che tuttavia non hanno avuto esiti ai fini del risultato.

Bustreo 6.5 Difensore capace sia di difendere che di impostare, si dimostra come al solito una garanzia per il Pozzuolo.

Gadda 7 Qualità tecnica da vendere, dribbling fantasioso e verticalizzazioni improvvise: il suo biglietto da visita per la Cisanese, messa da lui sotto torchio per l’intera durata del match. Gli è mancato solo il gol.

Sangalli 6.5 Al pari di Conti si dimostra sempre presente in mezzo al campo; inoltre, ha un’ottima capacità di inserimento, grazie a cui si è reso una valida alternativa sulla trequarti.

27’ st Saracino 6 Corsa e sacrificio al servizio della squadra: non riesce però a inserirsi al meglio nello scacchiere tattico dei suoi.

Alberio 6 Ben controllato dai possenti centrali in maglia nera, il centravanti inzaghese non riesce mai a rendersi pericoloso. Tuttavia, grazie alle sue aperture e i suoi movimenti senza palla riesce a creare spazi per i compagni e offrire il suo contributo alla causa.

14’ st Misani 6.5 Dopo un ingresso in campo stentato, grazie alla sua classe e a numeri di alta scuola penetra sempre piu’pericolosamente nella difesa della Cisanese. E’ anche grazie a lui se la manovra offensiva dei suoi nella ripresa diventa piu’fluida e ordinata.

Carbonara 7 Dopo un discreto primo tempo, si prende la scena nella ripresa con la stupenda punizione che fa nascere le illusioni di rimonta del Pozzuolo. Soltanto il palo gli nega nel finale quella che sarebbe stata una clamorosa e meritata doppietta, visti il carisma e l’esperienza messi a disposizione della squadra.

Di Cianno 6.5 Sciupa una ghiotta chance sullo 0-0 che tuttavia non pregiudica una prova piu’che positiva. Nell’insolito ruolo di esterno sinistro riesce quasi sempre a saltare l’uomo e a creare superiorità numerica sulla fascia. In lieve calo nella ripresa.

All. Panara 6 I suoi ragazzi hanno grande qualità: nel primo tempo soltanto qualche imprecisione di troppo e i grandi interventi di Comi hanno negato ai suoi il meritato vantaggio. Nella ripresa avrebbe dovuto forse inserire, oltre a Misani, anche una punta pericolosa a partita in corso come Vignali o lo stesso Busacca, in modo da poter meglio sfruttare il lavoro degli esterni e trovare il pari. Mentre il lavoro svolto in fase offensiva appare ottimo, da rivedere alcuni movimenti senza palla quando si tratta di difendere.

L'undici titolare del Pozzuolo

CISANESE

Comi 7 Portiere reattivo negli interventi e sicuro nelle uscite: le sue parate nel primo tempo sono stati fondamentali per ottenere i 3 punti.

Panzeri 6.5 Si incolla ad Alberio limitandone il raggio di pericolosità. Marcatore grintoso e tenace, avrebbe potuto forse contribuire maggiormente alla fase offensiva. (30’st Valsecchi L. sv)

Bonaiti 6 Dopo un primo tempo tranquillo, nella ripresa, nonostante qualche buona chiusura, soffre notevolmente l’estro del piu’tecnico Misani.

Castelnovo 6.5 Pennella sulla testa di Marchini l’assist per il raddoppio dei suoi. In mezzo al campo si dimostra sempre in movimento, allargandosi inoltre spesso sulla destra e sfruttando la sua velocità per creare l’uomo in piu’.

Sottocornola 6 Prova di buon livello complessivamente, anche se macchiata da qualche sbavatura di troppo nel secondo tempo, dove concede nel finale troppo spazio a Busacca.

Becherini 6.5 Dominatore del gioco aereo, è il pilastro su cui si fonda la sua retroguardia.

Mazzoleni 6 Un buon inizio di gara sostituito ben presto da qualche sprazzo del suo talento e poco altro.

3’ st Privitera 6 Entra con determinazione, senza però mai incidere davvero.)

Tonioni 6.5 Collega con efficacia difesa e attacco, coniugando una fisicità importante ad una buona capacità di giocare il pallone.

24’ st Valsecchi A. 6 Combatte in mezzo al campo e prende parte alla resistenza finale dei suoi.

Balbiani 5.5 Fallisce due buone chance davanti a Monti, senza mai pungere come vorrebbe e potrebbe.

20’ st Luci 7 Macina chilometri a destra, imperversando con accelerazioni e sterzate che costituiscono il fulcro delle azioni offensive dei suoi. Nel finale è solo il palo a separarlo dalla rete dell’1-3.

Amar 5.5 Qualche giocata tra le linee e poco altro. Poteva fare di piu’.

1’ st Bassi 6.5 È la rappresentazione perfetta di quello che un tempo veniva chiamato “tornante”. Giocatore a tutta fascia ed elemento prezioso ed indispensabile per lo scacchiere tattico di Passoni.

Marchetti 7 Non tocca molti palloni, ma sono proprio quelli che gli arrivano che riesce a trasformare in oro. Imperioso e straordinario lo stacco aereo in occasione del raddoppio, rivedibile, invece, l’atteggiamento nei confronti di avversari e direttore di gara, apparso talora sopra le righe.

All. Passoni 6.5 Schiera una squadra timida e rinunciataria nel primo tempo, tuttavia capace di reagire con grinta alle difficoltà iniziali piazzando l’1-2 decisivo a inizio ripresa. Ottima la gestione dei cambi, grazie a cui inserisce forze fresche capaci di mantenere il risultato e creare contropiedi pericolosi.

La formazione di partenza della Cisanese

ARBITRO

Bacchetta di Monza 6.5 Perfetta la lettura tecnica della partita: mantiene un metro di giudizio coerente per l’intero match senza farsi condizionare da una tribuna calda e spesso pronta a contestare le sue decisioni. Il posizionamento in campo è buono e utilizza discretamente bene le corsie laterali; manca, tuttavia, un giallo a Marchetti e soprattutto la segnalazione di fuorigioco (seppur di difficile rilevazione) sul vantaggio di quest’ultimo.

LE INTERVISTE



Un deluso Marco Panara commenta così la sconfitta casalinga del suo Pozzuolo: «Risultato bugiardissimo perché nel primo tempo abbiamo creato 5 occasioni che per nostro demerito non siamo riusciti a sfruttare. Ci sono stati 5-6 minuti di amnesia a inizio ripresa che purtroppo ci sono costati due gol subiti. Complimenti agli avversari per la vittoria, ma a mio avviso eravamo noi a meritare i 3 punti».

Stefano Passoni è invece contento di aver riottenuto il primo posto in classifica: «Siamo stati dominati inizialmente da una squadra molto forte. È stata una partita equilibrata, dopo un avvio comunque buono era importante riportarci in vetta».