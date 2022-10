Salta la prima panchina causa riforma: torna da traghettatore il tecnico che raggiunse la salvezza

0 punti dopo 5 partite, 23 gol subiti e solo 5 segnati. Qualcosa dalle parti di Castellazzo Bormida non funzionava, era evidente. Andrea Bastianini però nelle scorse settimane aveva confermato il suo impegno alla guida della squadra biancoverde, stimolato dalla possibilità di raddrizzare l’attuale situazione, ma luce dei nuovi sviluppi che hanno visto la Juniores essere declassata, resa inutile dalla nuova riforma in termini di motivazioni e risultati, il tecnico ha chiesto e ottenuto l'esonero dal Castellazzo nella serata di lunedì 17 ottobre.

Alla base della decisione di Bastianini, oltre alla crisi di gioco e di risultati, incomprensioni e comportamenti da parte di alcuni giocatori, c’è soprattutto lo zampino della riforma:«Onestamente leggendo il nuovo comunicato sull'Under 19, ora ho la possibilità di allenare una Prima Squadra, cosa che ho sempre voluto fare», afferma il tecnico aggiungendo:«Voglio ringraziare il Castellazzo che reputo una società amica e con cui ho un buon rapporto. Ci tengo a ribadire il fatto che se ho accettato un incarico nel settore giovanile è solamente per il fatto che quel settore giovanile era del Castellazzo. Il mio obbiettivo però è sempre stato allenare una Prima Squadra. Oggi dunque lascio il Castellazzo con la speranza di tornarci un domani in Prima Squadra», chiosa Bastianini cogliendo la palla al balzo della riforma della Juniores.

Al momento ci penserà Riccardo Molina a tamponare la situazione. Per lui si tratta di un ritorno sulla panchina Under 19, col quale si meritò la promozione in Prima Squadra a suon di risultati. Il tecnico siederà sulla panchina «Sicuramente per almeno 2 partite, massimo 3. Nel mentre la società si sta muovendo per cercare un nuovo allenatore a cui affidare la squadra» dichiara l’allenatore biancoverde, a cui sono state affidate nuovamente le chiavi della Juniores e della Prima.

Un Molina bis tuttavia molto diverso dal primo: quella squadra, pur essendo partita zoppicante e con qualche problema strutturale di troppo, dopo 5 giornate aveva collezionato 2 vittorie importanti contro San Giacomo Chieri e SD Savio Asti, 2 sconfitte contro Mirafiori e Novese e un prestigioso pareggio 4-4 contro la Cbs, rispetto alle 5 sconfitte su 5 di questo Castellazzo. Quella squadra poggiava le sue basi sulla leva 2003 e sulla solidità di uno come Mattei, oggi titolare in Promozione con i biancoverdi, di Randazzo, idem come sopra, e di un fuoriclasse di nome Majdoul (nato nel 2004) che da solo decideva le partite e che Molina anche oggi si tiene stretto in Prima Squadra. Di quella squadra che si salvò all’ultima giornata arrivando a quota 40 punti, quest’anno è rimasto solo Fracchia fra quelli che riuscivano a vedere il campo con continuità e che oggi si divide il weekend fra Juniores e Prima, oltre ai vari Volpi, punto cardine della Juniores con 5 presenze su 5, Gradito, presente solo nell’ultimo match contro l’Arquatese, e non bastano i 2005 Nicola, Abati e Amantia che il tecnico aveva già lanciato la passata stagione.

Molina ha accettato la sfida e vuole provare a risollevare la Juniores o quantomeno smuovere la brutta classifica del Castellazzo che ad oggi ma col vecchio regolamento, sarebbe retrocesso. Riuscirà dunque Molina (e il futuro allenatore) a trovare le giuste motivazioni per allenare una squadra che rischia fortemente di non giocarsi più nulla?